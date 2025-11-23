VIDEO: el impactante nocaut con el que el Puma Martínez perdió el invicto y el título mundial

Martínez, de 34 años, cedió además de su invicto de 18 peleas, todas ganadas, 9 por la vía rápida, el cetro de la AMB y Argentina no tiene campeones mundiales.

Rodríguez (25 años) era el favorito en las apuestas, ganó su pelea número 26 (16 nocauts) y unificó las coronas ante un Puma Martínez que fue un digno rival y salió a jugarse a todo o nada desde la campana inicial.