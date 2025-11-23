VIDEO: el impactante nocaut con el que el Puma Martínez perdió el invicto y el título mundial

El argentino Fernando Puma Martínez perdió por nocaut en el 10mo. round ante el norteamericano Jesse Bam Rodríguez por la unificación de los títulos supermosca de la Asociación Mundial (AMB), Organización Mundial (OMB) y el Consejo (CMB).
Martínez, de 34 años, cedió además de su invicto de 18 peleas, todas ganadas, 9 por la vía rápida, el cetro de la AMB y Argentina no tiene campeones mundiales.
Rodríguez (25 años) era el favorito en las apuestas, ganó su pelea número 26 (16 nocauts) y unificó las coronas ante un Puma Martínez que fue un digno rival y salió a jugarse a todo o nada desde la campana inicial.