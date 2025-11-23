Mateo Pellegrino brilló con un doblete en la victoria del Parma por la Serie A

El resultado le permite a los parmesanos escalar al puesto 15 con 11 puntos producto de 2 triunfos, 5 empates y 5 caídas.

El gran momento de Mateo Pellegrino en el Parma

El hijo de Mauricio Pellegrino, nacido en Valencia hace 24 años, llegó a 4 goles en 12 fechas de la Serie A y además hizo otras 3 conquistas en la Copa Italia acumulando 7 goles en 14 encuentros oficiales en la temporada, una cifra que lo pone en lo más alto del fútbol italiano.

Pellegrino llegó a Parma en febrero de este año, procedente de Vélez y suma 8 goles en 27 partidos.