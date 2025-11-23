Mateo Pellegrino brilló con un doblete en la victoria del Parma por la Serie A

Mateo Pellegrino reafirmó su gran momento y marcó los dos goles del Parma en la victoria frente al Hellas Verona, como visitante, por la fecha 12 de la Serie A de Italia.
Mateo Pellegrino reafirmó su gran momento y marcó los dos goles del Parma en la victoria frente al Hellas Verona, como visitante, por la fecha 12 de la Serie A de Italia.
El delantero argentino marcó a los 18' y a los 80' mientras que el empate transitorio del conjunto local lo hizo el brasileño Giovane Santana a los 65'.
Con Lautaro Valenti y Mariano Troilo como titulares y Nahuel Estévez ingresando desde el banco, Parma logró una valiosa victoria, la segunda en la temporada de la Serie A.
El resultado le permite a los parmesanos escalar al puesto 15 con 11 puntos producto de 2 triunfos, 5 empates y 5 caídas.
El hijo de Mauricio Pellegrino, nacido en Valencia hace 24 años, llegó a 4 goles en 12 fechas de la Serie A y además hizo otras 3 conquistas en la Copa Italia acumulando 7 goles en 14 encuentros oficiales en la temporada, una cifra que lo pone en lo más alto del fútbol italiano.
Pellegrino llegó a Parma en febrero de este año, procedente de Vélez y suma 8 goles en 27 partidos.