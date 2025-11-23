Inicio Ovación Fútbol Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino brilló con un doblete en la victoria del Parma por la Serie A

Mateo Pellegrino reafirmó su gran momento y marcó los dos goles del Parma en la victoria frente al Hellas Verona por la fecha 12 de la Serie A.

Por UNO
Mateo Pellegrino es el goleador del fútbol italiano.

Mateo Pellegrino reafirmó su gran momento y marcó los dos goles del Parma en la victoria frente al Hellas Verona, como visitante, por la fecha 12 de la Serie A de Italia.

El delantero argentino marcó a los 18' y a los 80' mientras que el empate transitorio del conjunto local lo hizo el brasileño Giovane Santana a los 65'.

Con Lautaro Valenti y Mariano Troilo como titulares y Nahuel Estévez ingresando desde el banco, Parma logró una valiosa victoria, la segunda en la temporada de la Serie A.

El resultado le permite a los parmesanos escalar al puesto 15 con 11 puntos producto de 2 triunfos, 5 empates y 5 caídas.

El gran momento de Mateo Pellegrino en el Parma

El hijo de Mauricio Pellegrino, nacido en Valencia hace 24 años, llegó a 4 goles en 12 fechas de la Serie A y además hizo otras 3 conquistas en la Copa Italia acumulando 7 goles en 14 encuentros oficiales en la temporada, una cifra que lo pone en lo más alto del fútbol italiano.

Pellegrino llegó a Parma en febrero de este año, procedente de Vélez y suma 8 goles en 27 partidos.

