Netflix: la serie médica que los fans de Grey’s Anatomy descubrieron… y no pueden soltar

Netflix-Pulso-3.jpg

Por su parte, The Hollywood Reporter destacó que “Maguire Medical, igual que los jóvenes médicos que lo integran, es un caos con mucho corazón y potencial”. En la misma línea, Los Angeles Times definió a la serie como “un drama de Urgencias lleno de emociones y enredos”.

Netflix: de qué trata la serie Pulso

La serie Pulso centra su trama en los residentes de emergencias de un hospital de Miami, quienes enfrentan crisis médicas y dramas personales mientras una acusación polarizante conmociona a todos.

Pulso serie .jpg

En el ajetreado centro de trauma de Nivel 1 más concurrido de Miami, la talentosa e impulsiva doctora Danny Simms (Willa Fitzgerald) es ascendida de forma inesperada a Jefa de Residentes.

Mientras se enfrenta las exigencias del hospital, también debe lidiar con las consecuencias de una relación prohibida y sus propios conflictos internos. La médica tratará de equilibrar su profunda empatía con una naturaleza autodestructiva que podría desestabilizar su carrera y su vida personal.

Netflix: tráiler de la serie Pulso

Embed - Pulso | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Pulso, la serie de Netflix

Willa Fitzgerald (Dr. Danielle "Danny" Simms)

Colin Woodell (Dr. Xander Phillips)

Justina Machado (Dr. Natalie Cruz)

Jack Bannon (Dr. Tom Cole)

Jessie T. Usher (Dr. Sam Elijah)

Jessy Yates (Dr. Harper)

Chelsea Muirhead (Sophie Chen)

Daniela Nieves (Camila Perez)

Dónde ver la serie Pulso según la zona geográfica