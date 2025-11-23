Netflix sigue consolidándose como una de las plataformas de series y películas más reconocidas a nivel mundial. Cada semana sorprende a sus suscriptores con estrenos que conquistan por sus tramas innovadoras. Y si te gustó Grey's Anatomy, esta propuesta seguramente te va a atrapar.
Netflix: la serie médica que los fans de Grey’s Anatomy descubrieron… y no pueden soltar
Se trata de Pulso (Pulse), un drama médico que llegó al catálogo de Netflix el 3 de abril de 2025. Desde entonces, se convirtió en una de las series más buscadas por los usuarios. Creada por Zoe Robyn y producida por Genre Arts y Letter Zed, la ficción llamó la atención por sus temáticas y por las críticas divididas que generó.
El sitio especializado Collider afirmó que Pulso “funciona más como un imitador de Grey's Anatomy que como un drama médico propio”. Una visión crítica que marcó debate entre los fans.
Por su parte, The Hollywood Reporter destacó que “Maguire Medical, igual que los jóvenes médicos que lo integran, es un caos con mucho corazón y potencial”. En la misma línea, Los Angeles Times definió a la serie como “un drama de Urgencias lleno de emociones y enredos”.
Netflix: de qué trata la serie Pulso
La serie Pulso centra su trama en los residentes de emergencias de un hospital de Miami, quienes enfrentan crisis médicas y dramas personales mientras una acusación polarizante conmociona a todos.
En el ajetreado centro de trauma de Nivel 1 más concurrido de Miami, la talentosa e impulsiva doctora Danny Simms (Willa Fitzgerald) es ascendida de forma inesperada a Jefa de Residentes.
Mientras se enfrenta las exigencias del hospital, también debe lidiar con las consecuencias de una relación prohibida y sus propios conflictos internos. La médica tratará de equilibrar su profunda empatía con una naturaleza autodestructiva que podría desestabilizar su carrera y su vida personal.
Netflix: tráiler de la serie Pulso
Reparto de Pulso, la serie de Netflix
- Willa Fitzgerald (Dr. Danielle "Danny" Simms)
- Colin Woodell (Dr. Xander Phillips)
- Justina Machado (Dr. Natalie Cruz)
- Jack Bannon (Dr. Tom Cole)
- Jessie T. Usher (Dr. Sam Elijah)
- Jessy Yates (Dr. Harper)
- Chelsea Muirhead (Sophie Chen)
- Daniela Nieves (Camila Perez)
Dónde ver la serie Pulso según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Pulso se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Pulso se puede ver en Netflix.
- España: la serie Pulso se puede ver en Netflix.