El catálogo de series y películas de Netflix está repleto de opciones para todos los gustos. Una serie tiene el honor de formar parte de la corta lista de ser una de las historias más conocidas, reproduces y mejor valoradas de toda la historia de la plataforma, con un relato que no es para nada corta y que además es subida de tono: Sex and The City.
Está en Netflix, es multipremiada y es de las series más vistas de toda la historia
La serie forma parte de una sección única en el catálogo de Netflix, donde se encuentran las series y películas más icónicas y mejores valoradas de la historia
Los suscriptores suelen quedarse siempre con la novedad de lo que se suma al catálogo de series y películas de Netflix, pero hay ofertas históricas que no tienen ningún tipo de competencia. Esta serie es un verdadero ícono, especialmente entre el género femenino, con una historia que tiene drama, comedia y muchos tintes subidos de tono.
Con un total de 94 capítulos divididos a lo largo de 6 temporadas, la serie logró traspasar cualquier tipo de plataforma y conseguir un éxito rotundo en cada sitio en el que ha sido sumado. Si bien en la actualidad la tendencia en Netflix son las ofertas cortas, esta opción dramática no es justamente de este tipo, pero sí, cada uno de sus capítulos duran menos de 30 minutos, por lo que es muy fácil de ver.
Esta serie forma parte de una lista en la que sé, comparan todas las críticas de sitios especializados, apareciendo entre los 40 primeros lugares con puntajes de primerísimo nivel. Si hay algo que no falta a lo largo de esta oferta de Netflix, es llanto, drama, risa y obviamente muchas escenas subidas de tono.
Estamos hablando de que, aunque se encuentre actualmente disponible en el catálogo de series y películas de Netflix, la serie fue estrenada a nivel mundial en 1998. Desde entonces, es uno de los mayores íconos femeninos dramáticos y de comedia de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Sex and the City
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie que tiene críticas de excelencia, Sex and The City centra su historia en:
Esta serie es una de las ofertas con mejores críticas de todo Netflix, y la rompió en la plataforma y en todas las demás.
Reparto de Sex and the City, la serie de Netflix
- Sarah Jessica Parker
- Kristin Davis
- Cynthia Nixon
- Kim Cattrall
- Chris Noth
- David Eigenberg
- John Corbett
- Kyle MacLachlan
- Willia Garson
Dónde ver Sex and the City, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Sexo en la ciudad se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Sex and the city se puede ver en HBO Max y Apple TV.
- España: Sexo en Nueva York se puede ver en Netflix.