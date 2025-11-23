Inicio Series y películas Netflix
El drama de Netflix que vuelve a ser tendencia por su trama intensa y revelaciones impactantes

Antonella Prandina
Es una de las mejores series dramáticas de Netflix y arrasa entre las más vistas. 

Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, hay un drama adolescente que sigue captando la atención del público por su intensidad y su enfoque sobre los conflictos juveniles. Ambientada en el colegio Liberty High School, la historia gira en torno a las grabaciones que una estudiante deja antes de quitarse la vida, revelaciones que cambian por completo la rutina de un compañero de clase.

Protagonizada por Dylan Minnette y Katherine Langford y nominada a los Globos de Oro, la serie fue creada por Brian Yorkey y está basada en la novela de Jay Asher. Tras el éxito inicial de su temporada de debut en 2017, Netflix sumó tres entregas más entre 2018 y 2020, consolidándola como una de las producciones más comentadas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie 13 Reasons Why

Esta serie escalofriante relata la historia de Clay Jensen (Dylan Minnette), un adolescente que sentía algo especial y mantuvo un pequeño romance con Hannah Baker (Katherine Langford), una compañera de clase.

Un día, al llegar a su casa desde la escuela, Clay encuentra una caja con unas grabaciones hechas por Hannah, en las que explicaba los 13 motivos por lo que se había suicidado.

Netflix: tráiler de la serie 13 Reasons Why

Reparto de 13 Reasons Why, serie de Netflix

  • Dylan Minnette (Clay Jensen)
  • Katherine Langford (Hannah Baker)
  • Christian Navarro (Tony Padilla)
  • Alisha Boe (Jessica Davis)
  • Brandon Flynn (Justin Foley)
  • Justin Prentice (Bryce Walker)
  • Miles Heizer (Alex Standall)
Dónde ver la serie 13 Reasons Why, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie 13 Reasons Why se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie 13 Reasons Why se puede ver en Netflix.
  • España: la serie 13 Reasons Why se puede ver en Netflix.

