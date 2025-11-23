El drama de Netflix que vuelve a ser tendencia por su trama intensa y revelaciones impactantes

Protagonizada por Dylan Minnette y Katherine Langford y nominada a los Globos de Oro, la serie fue creada por Brian Yorkey y está basada en la novela de Jay Asher. Tras el éxito inicial de su temporada de debut en 2017, Netflix sumó tres entregas más entre 2018 y 2020, consolidándola como una de las producciones más comentadas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie 13 Reasons Why

Esta serie escalofriante relata la historia de Clay Jensen (Dylan Minnette), un adolescente que sentía algo especial y mantuvo un pequeño romance con Hannah Baker (Katherine Langford), una compañera de clase.