Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, hay un drama adolescente que sigue captando la atención del público por su intensidad y su enfoque sobre los conflictos juveniles. Ambientada en el colegio Liberty High School, la historia gira en torno a las grabaciones que una estudiante deja antes de quitarse la vida, revelaciones que cambian por completo la rutina de un compañero de clase.
El drama de Netflix que vuelve a ser tendencia por su trama intensa y revelaciones impactantes
El drama que impacta entre las series y películas de Netflix con una historia intensa, revelaciones profundas y temporadas que siguen atrapando al mundo
Protagonizada por Dylan Minnette y Katherine Langford y nominada a los Globos de Oro, la serie fue creada por Brian Yorkey y está basada en la novela de Jay Asher. Tras el éxito inicial de su temporada de debut en 2017, Netflix sumó tres entregas más entre 2018 y 2020, consolidándola como una de las producciones más comentadas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie 13 Reasons Why
Esta serie escalofriante relata la historia de Clay Jensen (Dylan Minnette), un adolescente que sentía algo especial y mantuvo un pequeño romance con Hannah Baker (Katherine Langford), una compañera de clase.
Un día, al llegar a su casa desde la escuela, Clay encuentra una caja con unas grabaciones hechas por Hannah, en las que explicaba los 13 motivos por lo que se había suicidado.
Netflix: tráiler de la serie 13 Reasons Why
Reparto de 13 Reasons Why, serie de Netflix
- Dylan Minnette (Clay Jensen)
- Katherine Langford (Hannah Baker)
- Christian Navarro (Tony Padilla)
- Alisha Boe (Jessica Davis)
- Brandon Flynn (Justin Foley)
- Justin Prentice (Bryce Walker)
- Miles Heizer (Alex Standall)
Dónde ver la serie 13 Reasons Why, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie 13 Reasons Why se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie 13 Reasons Why se puede ver en Netflix.
- España: la serie 13 Reasons Why se puede ver en Netflix.