Mendoza actualizó el programa Enlace y subió los aportes a las empresas para fortalecer el empleo

En esta etapa del programa se aumentan los cupos para las pymes que participan del circuito, capacitando mano de obra con este fomento por parte de la provincia. Además, se fortalecen los controles.

Principales cambios en el Programa Enlace

Aumento de los aportes económicos del Estado y de las empresas, con montos que pueden alcanzar hasta el 85% d el salario mínimo vital y móvil, según el perfil del participante. El objetivo es hacer el programa más competitivo y atractivo para empleadores y postulantes.

Mejoras en la trazabilidad y el seguimiento, con responsabilidades definidas y plazos claros para cada actor.

Mayor articulación con el sector privado y las oficinas de empleo municipales, para garantizar un funcionamiento más eficiente y con alcance en todo el territorio provincial.

Simplificación de procesos administrativos, lo que agiliza la aprobación de entrenamientos, la capacitación y la certificación final.

Enlace 1 El programa Enlace y Enlazados se creó en 2020 para fomentar el entrenamiento laboral y la creación de empleo en Mendoza.

Según la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, estas mejoras surgen de un trabajo conjunto con cámaras empresarias, pymes, instituciones formativas y empleadores. El objetivo de los cambios en Enlace es “contar con una herramienta moderna, competitiva y alineada con las necesidades reales de las empresas mendocinas y de quienes buscan fortalecer su empleabilidad”.