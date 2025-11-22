Mendoza actualizó el programa Enlace y subió los aportes a las empresas para fortalecer el empleo

El Gobierno actualizó el programa de Entrenamiento Laboral Certificado (Enlace) con un aumento en el subsidio de hasta el 85% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para fomentar el sostenimiento del plan. El salario mínimo en Argentina asciende a los $322.000. En este caso el Estado aumenta su participación en la empleabilidad para la formación de recursos humanos calificados y la experiencia del primer empleo.
En esta etapa del programa se aumentan los cupos para las pymes que participan del circuito, capacitando mano de obra con este fomento por parte de la provincia. Además, se fortalecen los controles.
Principales cambios en el Programa Enlace
- Aumento de los aportes económicos del Estado y de las empresas, con montos que pueden alcanzar hasta el 85% del salario mínimo vital y móvil, según el perfil del participante. El objetivo es hacer el programa más competitivo y atractivo para empleadores y postulantes.
- Mejoras en la trazabilidad y el seguimiento, con responsabilidades definidas y plazos claros para cada actor.
- Mayor articulación con el sector privado y las oficinas de empleo municipales, para garantizar un funcionamiento más eficiente y con alcance en todo el territorio provincial.
- Simplificación de procesos administrativos, lo que agiliza la aprobación de entrenamientos, la capacitación y la certificación final.
Según la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, estas mejoras surgen de un trabajo conjunto con cámaras empresarias, pymes, instituciones formativas y empleadores. El objetivo de los cambios en Enlace es “contar con una herramienta moderna, competitiva y alineada con las necesidades reales de las empresas mendocinas y de quienes buscan fortalecer su empleabilidad”.
Un programa consolidado en Mendoza
Desde su creación, Enlace se convirtió en una de las herramientas más valoradas por el sector productivo para la formación de capital humano. Miles de mendocinos han accedido a entrenamientos laborales y oportunidades concretas de inserción a través del programa.
Con esta actualización normativa, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con la formación para el trabajo y con la construcción de políticas públicas que acompañen el desarrollo económico y la generación de empleo.
Los requisitos principales para las personas que buscan empleo son:
- Tener entre 18 y 55 años.
- Residir en Mendoza.
- Estar desempleado/a.
- Tener estudios secundarios completos (personas con estudios universitarios o terciarios avanzados también pueden participar).
- Las personas con discapacidad deben poseer el Certificado Único de Discapacidad (CUD) activo.
Para acceder a mayor información ingresar acá.