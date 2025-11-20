Inicio Series y películas Netflix
El nuevo drama mexicano de Netflix que acaba de estrenar y promete llevarte al límite desde el primer minuto

Es un drama mexicano que acaba de estrenar en Netflix y está entre las series y películas más reveladoras del catálogo

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Naian González Norvind es una de las protagonistas de esta nueva película mexicana de Netflix.

Netflix acaba de sumar una de sus producciones más prometedoras al catálogo de series y películas mexicanas. Se trata de Las locuras, un drama dirigido por Rodrigo García que abraza la intensidad y la autenticidad de las emociones humanas cuando son llevadas al límite.

Este jueves 20 de noviembre de 2025, Netflix estrenó Las locuras, una película de 2 horas protagonizada por Cassandra Ciangherotti, Alfredo Castro, Ángeles Cruz, Natalia Solián y Naian González Norvind que recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada.

Para Alejandro Alemán de Diario El Universal, la película de Netflix se destaca “con reparto impresionante, que reúne al quién es quién de las mejores actrices mexicanas en activo”. Para el crítico, Rodrigo García “traza un collage de historias femeninas que resulta irremediablemente fascinante”.

Netflix: de qué trata la película Las locuras

La sinopsis oficial sobre la película Las locuras versa: “Seis mujeres, unidas por ‘una amiga’ en común. Esa que tarde o temprano nos visita a todos y nos permite decantar la realidad, tomar decisiones y cambiar nuestras vidas: la locura”.

La nueva oferta de Netflix centra su trama en seis mujeres, en procesos de autodescubrimiento marcados por el encierro, la autocensura y la presión social y familiar, que se cruzan inesperadamente durante un día lluvioso en la Ciudad de México.

A lo largo de un solo día en la Ciudad de México, la película sigue a seis mujeres interconectadas a través de su relación con Renata, una mujer bajo arresto domiciliario mientras atraviesa un episodio psicótico.

Netflix: tráiler de la película Las locuras

Embed - Las locuras | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Las locuras, película de Netflix

  • Cassandra Ciangherotti
  • Alfredo Castro
  • Ángeles Cruz
  • Natalia Solián
  • Naian González Norvind
  • Raúl Briones
  • Ilse Salas
  • Fernanda Castillo
  • Vicky Araico
  • Adriana Barraza
  • Luisa Huertas

Dónde ver la película Las locuras, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Las locuras se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Las locuras (The Follies) se puede ver en Netflix.
  • España: la película Las locuras se puede ver en Netflix.

