El nuevo drama mexicano de Netflix que acaba de estrenar y promete llevarte al límite desde el primer minuto

las locuras- netflix La película Las locuras acaba de estrenar en Netflix y está protagonizada por Cassandra Ciangherotti.

Netflix: de qué trata la película Las locuras

La sinopsis oficial sobre la película Las locuras versa: “Seis mujeres, unidas por ‘una amiga’ en común. Esa que tarde o temprano nos visita a todos y nos permite decantar la realidad, tomar decisiones y cambiar nuestras vidas: la locura”.

La nueva oferta de Netflix centra su trama en seis mujeres, en procesos de autodescubrimiento marcados por el encierro, la autocensura y la presión social y familiar, que se cruzan inesperadamente durante un día lluvioso en la Ciudad de México.

las locuras- netflix (1) Las locuras es una película mexicana que abraza la intensidad y la autenticidad de las emociones humanas cuando son llevadas al límite.

A lo largo de un solo día en la Ciudad de México, la película sigue a seis mujeres interconectadas a través de su relación con Renata, una mujer bajo arresto domiciliario mientras atraviesa un episodio psicótico.

Netflix: tráiler de la película Las locuras

Embed - Las locuras | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Las locuras, película de Netflix

Cassandra Ciangherotti

Alfredo Castro

Ángeles Cruz

Natalia Solián

Naian González Norvind

Raúl Briones

Ilse Salas

Fernanda Castillo

Vicky Araico

Adriana Barraza

Luisa Huertas

Dónde ver la película Las locuras, según la zona geográfica