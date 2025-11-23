Copa Davis: el sorteo determinó el camino de Argentina en la edición 2026

Sembrado número 10 en el cuadro, el equipo capitaneado por Javier Frana volverá a ser visitante en el inicio de las Qualifiers del certamen por equipos más tradicional del tenis mundial que está programado para jugarse entre el 6 y el 8 de febrero próximo.

frana Javier Frana tendrá que planificar un largo viaje a Asia para la Copa Davis 2026.

Lo más negativo del sorteo es la fecha en la que el equipo tendrá que hacer un largo viaje a Asia, después del Abierto de Australia y antes del ATP de Buenos Aires.