Copa Davis: el sorteo determinó el camino de Argentina en la edición 2026

Argentina no fue preclasificada entre los ocho primeros para la edición 2026 de la Copa Davis y el sorteo realizado este domingo en Bologna determinó que su rival en la primera ronda será Corea del Sur.
Sembrado número 10 en el cuadro, el equipo capitaneado por Javier Frana volverá a ser visitante en el inicio de las Qualifiers del certamen por equipos más tradicional del tenis mundial que está programado para jugarse entre el 6 y el 8 de febrero próximo.
Lo más negativo del sorteo es la fecha en la que el equipo tendrá que hacer un largo viaje a Asia, después del Abierto de Australia y antes del ATP de Buenos Aires.
Si gana, Argentina jugará en septiembre, entre el 18 y el 20, por un lugar en el Final 8 frente al vencedor de la serie entre Países Bajos, 5to. favorito, e India que será local.
Italia, bicampeón defensor y finalista este año, jugará directamente el Final 8, mientras que el otro finalista del 2025, España, estará libre en la primera ronda.
