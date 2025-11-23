Inicio Ovación Tenis Copa Davis
Copa Davis: el sorteo determinó el camino de Argentina en la edición 2026

Argentina no fue preclasificado entre los ocho primeros para la edición 2026 de la Copa Davis cuyo el sorteo se realizó este domingo en Bologna.

Argentina volverá a ser visitante.

Argentina no fue preclasificada entre los ocho primeros para la edición 2026 de la Copa Davis y el sorteo realizado este domingo en Bologna determinó que su rival en la primera ronda será Corea del Sur.

Sembrado número 10 en el cuadro, el equipo capitaneado por Javier Frana volverá a ser visitante en el inicio de las Qualifiers del certamen por equipos más tradicional del tenis mundial que está programado para jugarse entre el 6 y el 8 de febrero próximo.

Javier Frana tendrá que planificar un largo viaje a Asia para la Copa Davis 2026.

Lo más negativo del sorteo es la fecha en la que el equipo tendrá que hacer un largo viaje a Asia, después del Abierto de Australia y antes del ATP de Buenos Aires.

Si gana, Argentina jugará en septiembre, entre el 18 y el 20, por un lugar en el Final 8 frente al vencedor de la serie entre Países Bajos, 5to. favorito, e India que será local.

Italia, bicampeón defensor y finalista este año, jugará directamente el Final 8, mientras que el otro finalista del 2025, España, estará libre en la primera ronda.

Los cruces de las Qualifiers de la Copa Davis 2026

  • Chile vs. Serbia
  • Alemania vs. Perú
  • Croacia vs. Dinamarca
  • Noruega vs. Gran Bretaña
  • Bulgaria vs, Bélgica
  • Japón vs. Austria
  • India vs. Países Bajos
  • Corea del Sur vs. Argentina
  • Hungría vs. Estados Unidos
  • Republica Checa vs Suecia
  • Francia vs. Eslovaquia
  • Canadá vs. Brasil

España estará libre en la primera ronda e Italia jugará el Final 8.

