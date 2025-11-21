Copa Davis: tras una derrota dolorosa, Javier Frana y el equipo argentino ya piensan en el 2026

"Perdimos una serie, sí, pero ganamos muchas otras cosas en el año", resumió Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis, sus sentimientos tras la ajustada derrota ante Alemania en los cuartos de final.
En el estadio SuperTennis de Bologna el conjunto nacional cayó 12-10 en el tie break del punto decisivo y los alemanes, comandado por Alexander Zverev jugarán en semifinales de la Davis ante España, que viene de eliminar a República Checa, a pesar de la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión.
El punto decisivo fue en el dobles, y una jugada milimétrica significó la derrota de Horacio Zeballos y Andrés Molteni ante Kevin Krawietz y Tim Puetz después de un tie break en el que hubo siete match points, tres de los argentinos.
“El deporte es así. Ya les tocará a ustedes”, le dijo Zverev a Stefano, el hijo menor de Frana de 14 años, tras verlo llorando a la salida del estadio. Un gesto que enmarca lo cerca que estuvo Argentina de ganar la serie y meterse en una semifinal en la que por ranking de sus jugadores tenía buenas chances de ganar.
Italia, bicampeón defensor y local en Bologna, juega este viernes con Bélgica la primera semifinal de la Copa Davis con TV por TyC Sports y DSports.
Este sábado 22 será la segunda semifinal entre Alemania y España y el domingo 23 la final.
Este domingo 23 de noviembre a las 8 hora argentina será el sorteo de las Qualifiers de la Copa Davis 2026 cuya primera ronda se jugará entre el 6 y el 8 de febrero del 2026.
Por ranking, Argentina sería uno de los 8 preclasificados para esa primera ronda y en caso de ganar la segunda ronda será del 18 al 20 de septiembre.