Copa Davis: tras una derrota dolorosa, Javier Frana y el equipo argentino ya piensan en el 2026

“El deporte es así. Ya les tocará a ustedes”, le dijo Zverev a Stefano, el hijo menor de Frana de 14 años, tras verlo llorando a la salida del estadio. Un gesto que enmarca lo cerca que estuvo Argentina de ganar la serie y meterse en una semifinal en la que por ranking de sus jugadores tenía buenas chances de ganar.

"Cabeza arriba y aplausos para este equipo y su hinchada, que dieron todo en Bolonia. Gracias jugadores por defender nuestros colores. Gracias a los hinchas por su apoyo incondicional. En 2026 tendremos revancha" (La AAT en sus redes sociales). "Cabeza arriba y aplausos para este equipo y su hinchada, que dieron todo en Bolonia. Gracias jugadores por defender nuestros colores. Gracias a los hinchas por su apoyo incondicional. En 2026 tendremos revancha" (La AAT en sus redes sociales).

Embed - Germany win doubles THRILLER | Argentina v Germany | Highlights |2025 Davis Cup Final 8

Las semifinales de la Copa Davis

Italia, bicampeón defensor y local en Bologna, juega este viernes con Bélgica la primera semifinal de la Copa Davis con TV por TyC Sports y DSports.

Este sábado 22 será la segunda semifinal entre Alemania y España y el domingo 23 la final.

Lo que viene para Argentina en la Copa Davis

Este domingo 23 de noviembre a las 8 hora argentina será el sorteo de las Qualifiers de la Copa Davis 2026 cuya primera ronda se jugará entre el 6 y el 8 de febrero del 2026.

Por ranking, Argentina sería uno de los 8 preclasificados para esa primera ronda y en caso de ganar la segunda ronda será del 18 al 20 de septiembre.