Argentina quedó eliminada de la Copa Davis al caer frente a Alemania

Argentina fue eliminada. El conjunto nacional cayó este jueves ante Alemania por 2-1 en la serie de cuartos de final de Copa Davis que disputaron, en el estadio SuperTennis de Bologna, Italia.
Tomás Etcheverry (60°) sumó el único punto argentino,. mientras que Francisco Cerúndolo (21°) perdió el singles 1 y la dupla compuesta por Horacio Zeballos (5° en dobles) y Andrés Molteni (25° por parejas) cayó en el punto decisivo.
El seleccionado alemán, comandado por Alexander Zverev (3°) jugará las semifinales de la Davis ante España, que viene de eliminar a República Checa con un sorpresivo 2-1, a pesar de la ausencia de Carlos Alcaraz (1°) por lesión.
