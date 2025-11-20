Argentina quedó eliminada de la Copa Davis al caer frente a Alemania

Tomás Etcheverry (60°) sumó el único punto argentino,. mientras que Francisco Cerúndolo (21°) perdió el singles 1 y la dupla compuesta por Horacio Zeballos (5° en dobles) y Andrés Molteni (25° por parejas) cayó en el punto decisivo.

El seleccionado alemán, comandado por Alexander Zverev (3°) jugará las semifinales de la Davis ante España, que viene de eliminar a República Checa con un sorpresivo 2-1, a pesar de la ausencia de Carlos Alcaraz (1°) por lesión.