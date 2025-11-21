Cuáles son los números de la suerte del viernes 21 de noviembre, según las predicciones de la numerología

La numerología sostiene que este 21 de noviembre es un día clave (energéticamente hablando) por todo lo que significa el 21. En primera instancia, podemos decir que cuenta con las vibras del 2, del 1 y también del 3 (luego de reducir 2+1). Entonces, hoy será una jornada marcada por el crecimiento, la creatividad, la comunicación y éxito a través de las conexiones humanas, según las predicciones de esta disciplina.

Para aprovechar dichas vibras, es menester prestar atención a la combinación de números de la suerte que le corresponde a cada signo del zodíaco para este viernes 21 de noviembre.