Cuáles son los números de la suerte del viernes 21 de noviembre, según las predicciones de la numerología

Como cada semana, la numerología pone en énfasis la importancia del viernes. Esto se debe a que en dicha jornada podemos liberarnos de las cargas energéticas que acumulamos días anteriores y prepararnos para recibir vibras positivas que nos beneficiarán desde distintas perspectivas. Para que esto sea posible, la mencionada disciplina recomienda prestar atención a los números de la suerte de hoy.
La numerología sostiene que este 21 de noviembre es un día clave (energéticamente hablando) por todo lo que significa el 21. En primera instancia, podemos decir que cuenta con las vibras del 2, del 1 y también del 3 (luego de reducir 2+1). Entonces, hoy será una jornada marcada por el crecimiento, la creatividad, la comunicación y éxito a través de las conexiones humanas, según las predicciones de esta disciplina.
Para aprovechar dichas vibras, es menester prestar atención a la combinación de números de la suerte que le corresponde a cada signo del zodíaco para este viernes 21 de noviembre.
Conocé los números de la suerte del 21 de noviembre de 2025
- Aries: 4, 12, 24, 34, 47, 51
- Tauro: 10, 19, 29, 37, 44, 58
- Géminis: 1, 14, 27, 33, 48, 56
- Cáncer: 8, 16, 26, 38, 43, 60
- Leo: 2, 15, 30, 40, 50, 54
- Virgo: 7, 14, 23, 39, 48, 60
- Libra: 9, 17, 28, 39, 43, 55
- Escorpio: 5, 17, 25, 33, 49, 57
- Sagitario: 3, 11, 28, 35, 42, 53
- Capricornio: 4, 18, 20, 32, 41, 52
- Acuario: 9, 21, 31, 37, 46, 55
- Piscis: 6, 13, 22, 36, 45, 59
¿Cómo utilizar los números de la suerte?
Una vez que identificaste tus números de la suerte, es momento de ponerlos en práctica lo antes posible. Una de las opciones pasará por usar durante esta jornada una prenda que tenga estampada una de tus cifras de la fortuna, como por ejemplo una remera con el número 4 o un buzo con el número 7.
Frase motivacional del día
El dinero mal usado se evapora, el bien usado se multiplica.