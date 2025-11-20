Cuáles son los números de la suerte del jueves 20 de noviembre, según las predicciones de la numerología

Este jueves no es un jueves cualquiera, de acuerdo a las predicciones de la numerología. Dicha disciplina sostiene que durante esta jornada habrá una carga energética diferente impulsada por el número 20. En este sentido, nos invita a aprovechar este evento y atraer las vibras de la fortuna y el éxito a través de los números de la suerte.
Para hoy, jueves 20 de noviembre, la numerología predice que será un día cargado de sensibilidad, intuición y equilibrio, ya que se combinan las energías del 2 y del 0. El 2 simboliza cooperación, sensibilidad, diplomacia, intuición y vínculos emocionales, mientras que el 0 potencia todo lo que toca y agrega un matiz espiritual, de conexión con lo sutil y los nuevos comienzos.
Para aprovechar estas energías y canalizarla para atraer cosas positivas a nuestra vida, es necesario tener en cuenta los números de la suerte de este 20 de noviembre. Por este motivo, a continuación verás las combinaciones correspondientes para cada signo del zodíaco.
Conocé los números de la suerte del 20 de noviembre de 2025
- Aries: 2, 9, 21, 35, 40, 57
- Tauro: 5, 15, 24, 33, 41, 58
- Géminis: 1, 18, 33, 40, 51, 59
- Cáncer: 10, 20, 31, 44, 48, 57
- Leo: 8, 17, 20, 31, 44, 60
- Virgo: 4, 13, 27, 39, 45, 51
- Libra: 7, 16, 26, 30, 48, 56
- Escorpio: 1, 10, 22, 36, 49, 53
- Sagitario: 3, 11, 19, 38, 50, 54
- Capricornio: 6, 14, 25, 34, 46, 55
- Acuario: 5, 23, 32, 42, 47, 52
- Piscis: 2, 18, 29, 37, 43, 59
¿Cómo utilizar los números de la suerte?
Ahora que sabés cuáles son tus números de la suerte, es momento de ponerlos en práctica lo antes posible. Entre las opciones que ofrece la numerología, una de las que se destaca es escribir las cifras de la fortuna en un papel y colocarla en la puerta de la heladera o en otro lugar visible de la cocina.
Frase motivacional del día
El dinero sigue la energía del merecimiento.