Javier Milei anticipó más reformas y advirtió: "Hay que abrocharse los cinturones"

Milei pidió el apoyo de empresarios

“Ncesitamos más que nunca de la participación activa de empresarios y demás exponentes del sector privado”, expresó el mandatario al exponer en la Corporación América.

"Debimos soportar más de 40 leyes del Congreso que intentaron sabotear el programa económico” , se quejó.

Otas definiciones de Javier Milei

“Y vaya que el programa económico es bueno, porque por mucho menos se llevaron puestos gobiernos”

"Si hacemos las cosas bien, el mundo podría pasar a hablar de crecer a tasas argentinas sen los próximos años"

"Voy a recibir inversión local y extranjera para capitalizar un país descapitalizado”.

