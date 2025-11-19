Javier Milei anticipó más reformas y advirtió: "Hay que abrocharse los cinturones"

El presidente Javier Milei pidió este miércoles “abrocharse los cinturones porque van a haber muchas más reformas, después del respaldo obtenido por La Libertad Avanza (LLA)" en las elecciones legislativas de octubre.
El presidente Javier Milei asistió a la Corporación América de Eduardo Eurnekian y allí habló ante empresarios
El mandatario reiteró que los guarismos de 41% de los votos contra 24% del peronismo otorgaron una victoria de “primera vuelta”, lo que abre perspectivas para futuras reformas.
El mandatario nacional encarará una “segunda mitad de mandato que dedicaré a generar las condiciones para crecer lo más posible”.
Milei pidió el apoyo de empresarios
“Ncesitamos más que nunca de la participación activa de empresarios y demás exponentes del sector privado”, expresó el mandatario al exponer en la Corporación América.
"Debimos soportar más de 40 leyes del Congreso que intentaron sabotear el programa económico” , se quejó.
Otas definiciones de Javier Milei
“Y vaya que el programa económico es bueno, porque por mucho menos se llevaron puestos gobiernos”
"Si hacemos las cosas bien, el mundo podría pasar a hablar de crecer a tasas argentinas sen los próximos años"
"Voy a recibir inversión local y extranjera para capitalizar un país descapitalizado”.
Noticia en desarrollo.