A dos años del balotaje, Milei reivindicó su triunfo y prometió reformas de segunda generación

Javier Milei también resaltó en las redes: “Hoy, luego del respaldo en las urnas del pasado 26 de octubre, renovamos nuestro compromiso con todos los argentinos para implementar las reformas de segunda generación y, de una vez por todas, entrar en el sendero que haga a la Argentina grande nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo!”.

El posteo estuvo acompañado por una imagen en la que se lo ve abrazado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, figura clave en el armado político oficialista y a quien el Gobierno le atribuye un rol decisivo en la victoria legislativa del 26 de octubre. A partir de ese resultado, el Presidente abrió lo que considera el segundo tramo de su gestión, con el objetivo de aprobar el Presupuesto 2026 y avanzar con las reformas de segunda generación.

milei.jpg Javier Milei y Victoria Villarruel fueron la fórmula de La Libertad Avanza en las elecciones de 2023.

Milei, de ser segundo en la General a los 11 puntos de diferencia en el balotaje

El balotaje del 19 de noviembre de 2023 definió la sucesión de Alberto Fernández. La fórmula de La Libertad Avanza, integrada por Javier Milei y Victoria Villarruel, obtuvo el 55,7% de los votos, mientras que Sergio Massa y Agustín Rossi (Unión por la Patria) alcanzaron el 44,4%.

Un mes antes, en las elecciones generales del 22 de octubre, Massa había sido el candidato más votado con el 36,7%, seguido por Milei con el 29,9%. Detrás se ubicaron Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) con el 23,8%; Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) con el 6,7%; y Myriam Bregman (Frente de Izquierda Unidad) con el 2,7%.