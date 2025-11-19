Cesantías en serie para estatales de Mendoza por inasistencias reiteradas y graves incumplimientos

La conducta fue encuadrada en la causal prevista en el artículo 5°, inciso a) del Anexo de la Ley 9.103, que establece la cesantía como sanción expulsiva ante faltas graves.

Además, la resolución dispone: intimarlo a devolver los bienes del organismo en un plazo de 15 días hábiles.

Por otro lado, ordenó a la Subdirección de Administración y Presupuesto la conservación de la vacante hasta que la resolución quede firme.

Y a actualizar su legajo y notificar a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública una vez que la sanción adquiera firmeza.

Agustina Llaver Emop.jpg Agustina Llaver, responsable del EMOP.

Cesantías de agentes administrativos

También se dispuso la cesantía de la agente Jimena Paola Bajouth Vitale, de planta permanente, Clase 007, Auxiliar 15-1-02-02.

La medida incluye su baja administrativa por incumplimientos graves al régimen vigente.

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos resolvió aplicar la sanción de cesantía al agente Mariano Quiroga, celador titular del CENS 3-409 “Chiara Lubich”, en el departamento Capital.

Tadeo García Zalazar.jpeg Tadeo García Zalazar, titular de la DGE.

El expediente demostró que el trabajador acumuló más de seis inasistencias injustificadas en seis meses, afectando gravemente el servicio.

En paralelo, se instruyó un proceso disciplinario sobre la agente Carolina Pastrán, celadora titular del CENS 3-495 de Santa Rosa, cuyos antecedentes registran un volumen extremo de ausencias sin justificar:

124 inasistencias entre julio y diciembre de 2018

304 inasistencias en 2019

273 inasistencias en 2020

303 inasistencias en 2021

273 inasistencias en 2022

151 inasistencias entre febrero y junio de 2023