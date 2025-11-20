Copa Davis: Tomás Etcheverry consiguió el primer punto para Argentina ante Alemania

Tomás Etcheverry puso a Argentina 1 a 0 en la serie con Alemania tras vencer este jueves a Jan-Lennard Struff, por los cuartos de final de la Copa Davis.
Tomás Etcheverry puso a Argentina 1 a 0 en la serie con Alemania tras vencer este jueves a Jan-Lennard Struff, por los cuartos de final de la Copa Davis.
Tomás Etcheverry (está 60° en el ranking mundial), oriundo de La Plata, se impuso sobre Jan-Lennard Struff (84°). El oriundo de La Plata batallí en los dos sets hasta el tiebreak y terminó ganándole a Struff por 7-6(3) y 7(9)-6(7).
Etcheverry quebró en varias ocasiones el saque ante un rival que convirtió muchos aces.
Más tarde, Francisco Cerúndolo (21°) jugará ante el número tres del mundo, Alexander Zverev, para definir si el equipo capitaneado por Javier Frana avanzará de ronda y deberá jugar el dobles.
