Inicio Ovación Tenis Copa Davis
Tenis internacional

Copa Davis: Tomás Etcheverry consiguió el primer punto para Argentina ante Alemania

Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y así logró el primer punto de Argentina por los cuartos de final de la Copa Davis. Los Albicelestes se imponen por 1 a 0

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Tomás Etcheverry le dio el primer punto a Argentina ante  Alemania por la Copa Davis.

Tomás Etcheverry le dio el primer punto a Argentina ante  Alemania por la Copa Davis.

Tomás Etcheverry puso a Argentina 1 a 0 en la serie con Alemania tras vencer este jueves a Jan-Lennard Struff, por los cuartos de final de la Copa Davis.

Tomás Etcheverry (está 60° en el ranking mundial), oriundo de La Plata, se impuso sobre Jan-Lennard Struff (84°). El oriundo de La Plata batallí en los dos sets hasta el tiebreak y terminó ganándole a Struff por 7-6(3) y 7(9)-6(7).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CopaDavis/status/1991582288384258343&partner=&hide_thread=false

Etcheverry quebró en varias ocasiones el saque ante un rival que convirtió muchos aces.

Más tarde, Francisco Cerúndolo (21°) jugará ante el número tres del mundo, Alexander Zverev, para definir si el equipo capitaneado por Javier Frana avanzará de ronda y deberá jugar el dobles.

Nota en elaboración.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas