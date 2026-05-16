Semana laboral de 4 días: un país europeo mejoró notablemente su economía, productividad y calidad de vida

personas hablando en trabajo La jornada laboral de 4 días cambió para bien la economía, productividad y calidad de vida en Islandia. Foto: archivo

Uno de los principales indicadores positivos estuvo vinculado a la productividad. Los análisis reflejaron un crecimiento anual cercano al 1,5% en el rendimiento laboral, desmintiendo los temores iniciales sobre una baja en la eficiencia.

Además, la reducción horaria impactó directamente en la calidad de vida de los trabajadores. Distintos informes registraron una disminución del estrés y del burnout o agotamiento laboral, junto con una mejora en el equilibrio entre la vida personal y el trabajo.

Islandia: menos horas de trabajo y mejores resultados

La economía islandesa también mostró cifras sólidas. Durante 2025, el país alcanzó un crecimiento económico del 4,9%, muy por encima del promedio europeo, que rondó el 2%. Parte de esa expansión se relaciona con el mayor tiempo libre de la población, que impulsó actividades recreativas, consumo y sectores vinculados al ocio y servicios.

El funcionamiento del modelo no se apoyó solamente en trabajar menos horas. Muchas compañías reorganizaron sus dinámicas internas para sostener el sistema. Entre las medidas más habituales aparecieron reuniones más breves, reducción de tareas consideradas innecesarias, descansos más eficientes y nuevas metodologías de trabajo.

Jornadas laborales La reducción horaria en Islandia sin bajar los sueldos es noticia a nivel internacional. Foto: archivo

La digitalización también jugó un papel clave. Islandia cuenta desde hace años con una de las infraestructuras de internet más avanzadas de Europa y promovió fuertemente la formación tecnológica en escuelas y universidades. Ese contexto facilitó la adaptación a modelos laborales más flexibles y digitales.

Otro de los efectos destacados fue el impacto social. Según los estudios difundidos, aumentó la participación de los hombres en tareas domésticas y mejoró la distribución de responsabilidades dentro de los hogares, fortaleciendo además indicadores vinculados a la igualdad de género.