Lo que en un principio despertó dudas y críticas terminó convirtiéndose en uno de los modelos laborales más observados del mundo. Islandia presentó nuevos resultados sobre su sistema de reducción de jornada laboral y los datos muestran mejoras tanto en productividad como en bienestar social y desempeño económico.
Semana laboral de 4 días: un país europeo mejoró notablemente su economía, productividad y calidad de vida
A 6 años de reducir la carga horaria sin bajar sueldos, Islandia exhibe resultados impactantes: menos estrés, más bienestar y una economía que siguió creciendo
El esquema comenzó a implementarse en 2019 y estableció semanas laborales de 36 horas sin reducción salarial. Actualmente, cerca del 86% de los trabajadores islandeses ya cuenta con jornadas más cortas o tiene acceso a ese beneficio.
Cuando surgió la iniciativa, muchas empresas y analistas advertían sobre posibles consecuencias negativas: caída del rendimiento, mayores costos operativos y dificultades para sostener el crecimiento económico. Sin embargo, los estudios realizados en estos años mostraron un escenario muy distinto.
Uno de los principales indicadores positivos estuvo vinculado a la productividad. Los análisis reflejaron un crecimiento anual cercano al 1,5% en el rendimiento laboral, desmintiendo los temores iniciales sobre una baja en la eficiencia.
Además, la reducción horaria impactó directamente en la calidad de vida de los trabajadores. Distintos informes registraron una disminución del estrés y del burnout o agotamiento laboral, junto con una mejora en el equilibrio entre la vida personal y el trabajo.
Islandia: menos horas de trabajo y mejores resultados
La economía islandesa también mostró cifras sólidas. Durante 2025, el país alcanzó un crecimiento económico del 4,9%, muy por encima del promedio europeo, que rondó el 2%. Parte de esa expansión se relaciona con el mayor tiempo libre de la población, que impulsó actividades recreativas, consumo y sectores vinculados al ocio y servicios.
El funcionamiento del modelo no se apoyó solamente en trabajar menos horas. Muchas compañías reorganizaron sus dinámicas internas para sostener el sistema. Entre las medidas más habituales aparecieron reuniones más breves, reducción de tareas consideradas innecesarias, descansos más eficientes y nuevas metodologías de trabajo.
La digitalización también jugó un papel clave. Islandia cuenta desde hace años con una de las infraestructuras de internet más avanzadas de Europa y promovió fuertemente la formación tecnológica en escuelas y universidades. Ese contexto facilitó la adaptación a modelos laborales más flexibles y digitales.
Otro de los efectos destacados fue el impacto social. Según los estudios difundidos, aumentó la participación de los hombres en tareas domésticas y mejoró la distribución de responsabilidades dentro de los hogares, fortaleciendo además indicadores vinculados a la igualdad de género.