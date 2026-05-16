Cómo responder las preguntas más difíciles en una entrevista laboral

Otra pregunta que se repite en las entrevistas laborales es la indaga sobre cambios laborales anteriores: “¿Por qué dejaste tu último trabajo?”. La duda recae sobre cuánto contar o cómo expresarlo. Lo importante entonces es mantener un tono profesional y enfocarse más en lo que se busca hacia adelante que en conflictos del pasado. No responder con evasivas, pero tampoco ser demasiado profundo: una buena respuesta es "necesito nuevos desafíos".

Entrevista laboral: el manejo de la presión

También surgen preguntas sobre situaciones difíciles acerca de manejar presión, errores o desacuerdos. Estos planteos no buscan una respuesta perfecta, más bien ponen a prueba al postulante para entender cómo actuaría frente a ciertos escenarios.

Otra de las preguntas difícil es la salarial. Hablar de dinero puede resultar complicado, especialmente cuando no se sabe cuál es el rango esperado. En este caso hay que prepararse previamente y tener una referencia del mercado ayuda a responder con más seguridad. Saber que por menos de determinada cifra no trabajarías ayuda a que la respuesta quede clara y te muestre como una persona segura.

Los silencios juegan un rol importante. A veces, por una mala jugada de los nervios, las personas intentan responder demasiado rápido. En este aspecto, tomarse unos segundos para pensar transmite más tranquilidad que improvisar apresuradamente.

No todo pasa por las palabras. El tono de voz, la postura y la claridad al hablar también influyen en cómo se percibe una respuesta. La seguridad suele construirse más desde la calma que desde respuestas “perfectas”.

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Consejos para una entrevista laboral

Prepararse antes de una entrevista ayuda mucho a llegar con mayor confianza.