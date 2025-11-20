Boxeo profesional en Maipú: Damián Castro y Alejandro Cirica en peso y listos para combatir

Desde las 19 de este viernes comenzarán las peleas del programa amateur, con nada menos que 15 combates fiscalizados por la Federación Mendocina de Box. El cierre de la velada en este club de Maipú será el choque rentado entre el prospecto anfitrión y el tupungatino Alejandro Cirica.

boxeo-villa seca-damian castro-alejandro cirica-pesaje-01

Castro y Cirica en peso y listo para la velada de boxeo en Maipú

Este viernes se realizó el pesaje de los púgiles profesionales en el propio club organizador, y allí Damián La Bestia Castro y Alejandro el Látigo Cirica dieron holgadamente la categoría superligero (63.503kg/140lb) y se medirán este viernes en el cierre de la velada.