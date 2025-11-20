Inicio Ovación Boxeo Boxeo
BOXEO PROFESIONAL

Boxeo profesional en Maipú: Damián Castro y Alejandro Cirica en peso y listos para combatir

El local Damián Castro y el tupungatino Alejandro Cirica dieron el peso y este viernes pelean en Maipú en velada con boxeo amateur y profesional

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Alejandro Cirica (izq.) y Damián Castro, animarán este viernes un extensa velada de boxeo en el Club Villa Seca, de Maipú.

Engrosando el nutrido calendario del boxeo profesional de Mendoza cerca del fin de año, el club Villa Seca, de la mano del entrenador Matías Lucero, organizó para este viernes un extensa velada con peleas amateurs y el cierre con un choque profesional.

Desde las 19 de este viernes comenzarán las peleas del programa amateur, con nada menos que 15 combates fiscalizados por la Federación Mendocina de Box. El cierre de la velada en este club de Maipú será el choque rentado entre el prospecto anfitrión y el tupungatino Alejandro Cirica.

boxeo-villa seca-damian castro-alejandro cirica-pesaje-01

Castro y Cirica en peso y listo para la velada de boxeo en Maipú

Este viernes se realizó el pesaje de los púgiles profesionales en el propio club organizador, y allí Damián La Bestia Castro y Alejandro el Látigo Cirica dieron holgadamente la categoría superligero (63.503kg/140lb) y se medirán este viernes en el cierre de la velada.

Damián Castro (1-1-0, 1KO) registró un peso de 63,300kg, mientras que Cirica, pupilo de Pablo Manzanita Estrella, pesó 62,900kg.

boxeo-cuna de campeones v-buonarrigo-aviles (1)

El Turco Abraham Buonarrigo ya tiene rival para el 12 de diciembre en el Hyatt

La empresa Pandolfino Box, organizadora de la megavelada de boxeo que se hará dentro de la saga de festivales Cuna de Campeones, en su 5ª edición; dio a conocer quien será el rival del protagonista de la pelea de fondo, Abraham Buonarrigo, que tendrá también a la campeona argentina Brisa Alfonzo como coprotagonista.

Se trata del zurdo peruano Jesús La Bala Aviles (9-9-0, 2KO), con mucha experiencia internacional y que significará un dura prueba para el púgil del barrio Lihué, de Guaymallén.

