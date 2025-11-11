La megavelada de boxeo Cuna de Campeones V suma figuras rutilante para el 12 de diciembre

El próximo viernes 12 de diciembre, en el glamoroso patio del Hotel Park Hyatt Mendoza el pugilismo de Mendoza sacará a relucir sus mejores galas, ya que está programados para combatir el flamante campeón ligero Cono Sur de la AMB Juan Carrasco, la campeona argentina superpluma Brisa Alfonzo, el retornado batallador Gumerisindo Carrasco, y el noqueador Abraham Buonarrrigo, que enfrentará a 10 rounds, semipesado, al zurdo peruano Jesús Avilés.

boxeo-juan carrasco-titulo cono sur Juan Carrasco, y su hermano Gumerisindo también le dan brillo a la cartelera del próximo 12 de diciembre.

La quinta edición del megafestival de boxeo Cuna de Campeones

Esta jornada será la quinta edición de la saga de festivales Cuna de Campeones de la empresa promotora Pandolfino Box, y la segunda en el céntrico hotel, donde se realizó el 24 de abril el lanzamiento de esta movida que ha resucitado al boxeo local, siempre pródigo en recurso humano. La segunda edición tuvo como sede al Auditorio Bustelo (20 de junio), y luego llegaron dos reuniones en el estadio Vicente Polimeni (28 de agosto y 17 de octubre).