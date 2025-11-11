La megavelada de boxeo Cuna de Campeones V suma figuras rutilante para el 12 de diciembre

La fecha y el escenario para la próxima edición de la megavelada de boxeo profesional ya está confirmada. Pero la organización sumó nombres de protagonistas que le darán más brillo a este festival. Además de la presentación de Abraham Buonarrigo, la cita además, puede ser triple titular.
El próximo viernes 12 de diciembre, en el glamoroso patio del Hotel Park Hyatt Mendoza el pugilismo de Mendoza sacará a relucir sus mejores galas, ya que está programados para combatir el flamante campeón ligero Cono Sur de la AMB Juan Carrasco, la campeona argentina superpluma Brisa Alfonzo, el retornado batallador Gumerisindo Carrasco, y el noqueador Abraham Buonarrrigo, que enfrentará a 10 rounds, semipesado, al zurdo peruano Jesús Avilés.
La quinta edición del megafestival de boxeo Cuna de Campeones
Esta jornada será la quinta edición de la saga de festivales Cuna de Campeones de la empresa promotora Pandolfino Box, y la segunda en el céntrico hotel, donde se realizó el 24 de abril el lanzamiento de esta movida que ha resucitado al boxeo local, siempre pródigo en recurso humano. La segunda edición tuvo como sede al Auditorio Bustelo (20 de junio), y luego llegaron dos reuniones en el estadio Vicente Polimeni (28 de agosto y 17 de octubre).
La próxima pelea profesional en Mendoza será en Villa Seca
Matías Lucero, entrenador de la escuela de boxeo del Club Villa Seca de Maipú, anunció la realización de una velada pugilística para el próximo viernes 21 de noviembre. Allí combatirá Juan Carlos Damián La Bestia Castro en el pleito de fondo.
La grilla de peleas suma una nutrida cartelera de peleas amateurs, y La Bestia Castro, de Tres Esquinas (1-0-1, 1KO) hará su tercera presentación como rentado, frente al tupungatino Alejandro Cirica, pupilo de José Pablo Manzanita Estrella.
La velada tendrá inicio a las 19, con 15 pleitos amateurs, en el estadio cubierto del Club Villa Seca, Perito Moreno 2145, de Maipú.