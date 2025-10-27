Otra fiesta del boxeo: Abraham Buonarrigo será el fondista del Cuna de Campeones V en el Hyatt

Luego de cuatro exitosas veladas boxísticas, la empresa promotora Pandolfino Box ya tiene en marcha la organización de la quinta edición del Cuna de Campeones, y el fondista será el campeón Sudamericano y medallista Panamericano Abraham Buonarrigo.
La saga de festivales de boxeo profesional que engalanan a Mendoza -Cuna de Campeones- vuelve al Park Hyatt y Abraham Buonarrigo irá de fondista y por un título
Luego de cuatro exitosas veladas boxísticas, la empresa promotora Pandolfino Box ya tiene en marcha la organización de la quinta edición del Cuna de Campeones, y el fondista será el campeón Sudamericano y medallista Panamericano Abraham Buonarrigo.
Luego del festival del pasado 17 de octubre, donde Juan Carrasco sumó el título Cono Sur de la AMB, ya se trabaja en la quinta edición de la movido que ha puesto en funcionamiento al boxeo mendocino. Esta vez el protagonista será Abrham Buonarrigo, que retornó a la provincia luego de un intento de radicación en el extranjero y quiere cumplir su sueño de campeón. El 12 de dieciembre próximo es la cita, vuevamente en el glamoroso patio del Park Hyatt Mendoza.
Mientras entrena rigurosomente, tal es su estilo, en el gimnasio de Pablo Chacón, Abraham Buonarrigo (14-5-0, 11KO) habló de este próximo compromiso. "Me avisaron que peleo el 12, a diez rounds, en el Hyatt. Jorge Pandolfino está gestionando con las entidades para que sea por un título. Esto me pone muy feliz", expresó el Tom Jones de Guaymallén.
"Yo hace mucho tiempo que vengo gestionando un desafío por el título argentino supermediano, pero no se ha dado. No soy retador obligatorio porque tengo que estar entre los tres primeros del ranking de la FAB, y estoy 5° (ranking de octubre), y del equipo del campeón -David Benítez- no me contestan para ir como retador opcional", comenzó a relatar el ganador de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.
"La verdad que si se consigue esa pelea por el título argentino para el 12 de diciembre, será cumplir mi sueño", completó Buonarrigo, quien se coronara campeón Sudamericano supermediano al sacar en el cuarto round al Olímpico Ezequiel Maderna el 10 de diciembre del 2012 en el estadio de la FAB.
Luego de una incursión en Estadio Unidos, agotó los seis meses de visa turística entrenando y buscando la posibilidad de radicarse ahí y pelear en este súper profesional boxeo estadounidense, cosa que no sucedió y retornó Mendoza con las ilusiones de seguir creciendo en su tierra.
"Personalmente estoy pasando un muy buen momento de mi vida. Voy a ser papá dentro de poco, tengo un hogar hermoso con mi pareja, volví a pelear acá, y a ganar. Pero el tema es económico, algo que nos pasa a todos los boxeadores. Agadezco esta oportunidad de hacer una pelea grande en diciembre", dijo el Turco, que tuvo que gestionar y hasta organizar un festival en su retorno a los rings locales. Allí derrotó por KPT3 el 6 de septiembre en el Poliguay al tunuyanino Leonel Hinojosa.
"Necesito el apoyo de sponsors para poder continuar con la dedicación exclusiva en el boxeo. Vi como se trabajaba en Estados Unidos, y la verdad que acá estamos a ños luz de eso, y de esta forma, también para ir a competir a nivel internacional, ya que tenemos muchas falencias en la preparación", confesó Buonarrigo.
"Por eso les pido a los empresarios que quieran apoyar para cumplir el sueño de un deportista integro y serio, que me ayuden en mi carrera, que no se detendrá hasta cumplir el objetivo de ser campeón mundial", cerró Abrahan Buonarrigo.