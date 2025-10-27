Otra fiesta del boxeo: Abraham Buonarrigo será el fondista del Cuna de Campeones V en el Hyatt

"Yo hace mucho tiempo que vengo gestionando un desafío por el título argentino supermediano, pero no se ha dado. No soy retador obligatorio porque tengo que estar entre los tres primeros del ranking de la FAB, y estoy 5° (ranking de octubre), y del equipo del campeón -David Benítez- no me contestan para ir como retador opcional", comenzó a relatar el ganador de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

"La verdad que si se consigue esa pelea por el título argentino para el 12 de diciembre, será cumplir mi sueño", completó Buonarrigo, quien se coronara campeón Sudamericano supermediano al sacar en el cuarto round al Olímpico Ezequiel Maderna el 10 de diciembre del 2012 en el estadio de la FAB.

boxeo-abraham buonarrigo-new jersey-01 (1).jpg El Turco Buonarrigo y su esposa Daniela Sánchez, que pronto será mamá del primer hijo de ambos, cuando estuvieron en Nueva Jersey buscando un futuro mejor en el boxeo del Norte.

El retorno de Estados Unidos y la sed de crecer en el boxeo internacional

Luego de una incursión en Estadio Unidos, agotó los seis meses de visa turística entrenando y buscando la posibilidad de radicarse ahí y pelear en este súper profesional boxeo estadounidense, cosa que no sucedió y retornó Mendoza con las ilusiones de seguir creciendo en su tierra.

"Personalmente estoy pasando un muy buen momento de mi vida. Voy a ser papá dentro de poco, tengo un hogar hermoso con mi pareja, volví a pelear acá, y a ganar. Pero el tema es económico, algo que nos pasa a todos los boxeadores. Agadezco esta oportunidad de hacer una pelea grande en diciembre", dijo el Turco, que tuvo que gestionar y hasta organizar un festival en su retorno a los rings locales. Allí derrotó por KPT3 el 6 de septiembre en el Poliguay al tunuyanino Leonel Hinojosa.

"Necesito el apoyo de sponsors para poder continuar con la dedicación exclusiva en el boxeo. Vi como se trabajaba en Estados Unidos, y la verdad que acá estamos a ños luz de eso, y de esta forma, también para ir a competir a nivel internacional, ya que tenemos muchas falencias en la preparación", confesó Buonarrigo.

"Por eso les pido a los empresarios que quieran apoyar para cumplir el sueño de un deportista integro y serio, que me ayuden en mi carrera, que no se detendrá hasta cumplir el objetivo de ser campeón mundial", cerró Abrahan Buonarrigo.