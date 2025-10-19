Inicio Ovación Boxeo Boxeo
Boxeo profesional: Dinamita Ferreyra ganó el título Latino y King Kong Fernández se lució en Villa María

La local María Inés Ferreyra le ganó a la mexicana López y obtuvo el título Latino OMB de boxeo. El pupilo de Pablo Chacón, Edilberto Fernández, sumó otro KO

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Edilberto Fernández, el Kin Kong del gimnasio de Pablo Chacón, sigue trepando a puro Ko en el boxeo profesional.

La velada central del boxeo profesional argentino de este sábado fue desarrollada en la ciudad cordobesa de Villa María, en el pleito de fondo, combatió la local María Inés Ferreyra, que logró el título Latino OMB. En pleito complementario estuvo el noqueador Edilberto Fernández, del gimnasio Pablo Chacón y con buenos resultados.

En el combate estelar de la velada televisada por TyC Sports, la Dinamita Ferreyra consiguió el título Latino de peso ligero de la Organización que estaba vacante al superar por decisión unánime a la mexicana Joana López.

La Dinamita María Inés Ferreyra, campeona latina de la OMB.

En el semifondo, el Pitbull santafesino Tobías Reyes retuvo su faja latina OMB de peso mosca tras derrotar por puntos al colombiano Pedro Alarcón. Las tarjetas falaron así: Enrique Ferrero, 99-91; Leandro Pugni, 98-92; y Hector Gabriel Tavella, 99-91.

Festejo en Villa María por el triunfo de la Dinamita

María Inés Ferreyra nació en Tres Algarrobos, Buenos Aires, pero está radicada en Villa María, por lo que se celebró mucho su triunfo en el estadio del Club Atlético Florentino Ameguino. En una buena pelea, con pasajes postivos para la méxicana, el triunfo final para la local llegó desde las tarjetas. Así fallaron: Roberto Benítez, 97-93; Enrique Ferrero, 97-93; y Hector Gabriel Tavella, 97-93, todas para Ferreyra.

El King Kong del gimnasio Pablo Chacón noquea y sube

Embed - El pupilo de pablo Chacón Edilberto Fernández puso KO3 a Franco González en Villa María

Luego del año debut -2024- de Edilberto King Kong Fernández (79,300kg), este año el pupilo de Pablo Chacón realizó su tercera pelea de este año, al presentarse en pleito complementario al bonaerense Franco Leonel González (78,600), a seis rounds en categoría semipesado.

Tras dos rounds intensos, en el tercero Fernández pudo mandar dos veces a la lona, y esto obligó al árbitro a detener la pelea, viendo el daño sufrido por González, que quedó prácticamente colgando de las cuerdas.

De esta forma, el púgil de 27 años nacido en Bel Ville, que hace un año y medio que vive y entrena en el gimnasio de Chacón, se impuso por KOT y dejó su récord en 5 ganadas, 4 por KO, 0 derrotas y 0 empates.

