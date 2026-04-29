China prueba el primer vehículo que vuela 6 metros sobre el agua a 200 km/h con tecnología cuántica

Este vehículo de China es capaz de desplazarse a 200 km/h volando entre 0,5 y 6 metros sobre el agua, aprovechando un principio aerodinámico conocido como efecto suelo. Ese fenómeno genera un colchón de aire entre las alas y la superficie marina, lo que reduce la resistencia y mejora la eficiencia energética respecto a aeronaves tradicionales.

En términos prácticos, permite recorrer largas distancias con menor consumo que un helicóptero, pero a velocidades muy superiores a las de un barco. El vehículo fue desarrollado por CSSC Haishen Medical Technology y no está pensada como un experimento aislado, sino como una plataforma funcional.

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¿Cómo es este vehículo de China?

Su estructura de fibra de carbono pesa alrededor de 2,5 toneladas en vacío, con un peso máximo de despegue cercano a las 5 toneladas y una capacidad útil similar. Además, puede alcanzar una autonomía de hasta 1.000 kilómetros, lo que amplía su uso más allá de trayectos costeros. Pero lo que realmente define este desarrollo no es solo su velocidad, sino su integración tecnológica.

El vehículo incorpora comunicación 6G, capaz de transmitir en tiempo real imágenes médicas, datos biométricos y video de alta resolución mientras se desplaza a gran velocidad. A esto se suma el uso de tecnologías cuánticas para encriptar la información, un punto clave en contextos donde la transmisión segura, por ejemplo, en una emergencia médica, puede ser crítica.

De hecho, su función inicial no es militar ni comercial, sino sanitaria. Esta nave de China está diseñada como una unidad de rescate médico en mar abierto, con capacidad para transportar hasta cinco pacientes sentados o tres en camilla, junto a un equipo médico completo. El sistema se conecta a una plataforma digital marítima que permite asistencia remota, diagnósticos en línea y continuidad del tratamiento desde el rescate hasta el hospital.