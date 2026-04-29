Salud mental y bullying, en el centro del II Congreso de Niñez y Adolescencia en Mendoza

Entre los ejes más relevantes se destacan:

Bullying y violencia entre pares , con mesas redondas que analizan el rol del sistema de salud en la detección y abordaje.

, con mesas redondas que analizan el rol del sistema de salud en la detección y abordaje. Crisis de salud mental en el aula , uno de los talleres centrales destinados a docentes.

, uno de los talleres centrales destinados a docentes. Estrategias de acompañamiento frente al sufrimiento emocional y el acoso escolar.

El impacto de factores contemporáneos, como el uso de pantallas, en la salud de los adolescentes.

El enfoque apunta a fortalecer la detección temprana y el abordaje interdisciplinario, integrando a profesionales de la salud, la educación y la comunidad.

San Martin hospital Perrupato.jpg El Hospital Perrupato será escenario de un espacio interdisciplinario de tema que enciende las alarmas, en las escuelas, la familia y la sociedad.

La escuela como espacio clave

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es el rol asignado a la escuela como ámbito de contención y prevención.

Durante los días 14 y 15 de mayo, en la Escuela Manuel Belgrano, se realizarán talleres específicos para docentes con puntaje oficial, donde se trabajarán herramientas concretas para: intervenir en crisis dentro del aula, acompañar situaciones emocionales complejas y detectar señales de alerta en estudiantes.

La propuesta busca que los educadores no solo transmitan contenidos, sino que también puedan actuar como actores clave en el cuidado de la salud mental.

Un congreso abierto a la comunidad

El evento no está dirigido únicamente a profesionales. También incluye actividades abiertas, como el “Mega RCP”, que se realizará el 13 de mayo en el Polideportivo Prof. Antonio Saso, con cupos limitados e inscripción previa.

Además, se desarrollarán conferencias, mesas redondas y presentación de trabajos científicos, con la participación de especialistas de instituciones de referencia como el Hospital Garrahan y el Hospital Italiano.

Un abordaje integral de la salud infanto-juvenil

Si bien la salud mental atraviesa gran parte del programa, el congreso también incluye otras temáticas como cardiología infantil, oftalmología, traumatología, nutrición y telesalud, reflejando una mirada integral del cuidado de niños y adolescentes.

La iniciativa apunta a:

promover la actualización profesional

generar espacios de intercambio científico

fortalecer políticas de prevención y cuidado en la comunidad

Una señal frente a una problemática creciente

La realización de este congreso confirma una tendencia: la salud mental dejó de ser un tema secundario para convertirse en una prioridad dentro de la agenda sanitaria.

En ese marco, Mendoza busca posicionarse con espacios de formación y debate que permitan anticipar problemáticas, mejorar la intervención y, sobre todo, acompañar a niños y adolescentes en un contexto social cada vez más complejo.