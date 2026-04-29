El Hospital Perrupato será sede del II Congreso Provincial de Niñez y Adolescencia, un encuentro que este año pone el foco en un tema urgente: la salud mental en chicos y adolescentes.
Salud mental y bullying, en el centro del II Congreso de Niñez y Adolescencia en Mendoza
En jornadas de reflexión y actualización, médicos y docentes trabajarán en “Los desafíos del otoño: la escuela como oportunidad de cuidar la salud integral”, del 14 al 16 de mayo en San Martín
Bajo el lema “Los desafíos del otoño: la escuela como oportunidad de cuidar la salud integral”, el congreso se desarrollará del 14 al 16 de mayo en San Martín y reunirá a especialistas de todo el país, con una agenda que combina ciencia, formación docente y actividades abiertas a la comunidad.
La salud mental, en el centro del debate
En un contexto donde aumentan los casos de ansiedad, bullying y problemáticas emocionales en edades tempranas, el congreso incorpora espacios específicos para abordar estas situaciones desde una mirada integral.
Entre los ejes más relevantes se destacan:
- Bullying y violencia entre pares, con mesas redondas que analizan el rol del sistema de salud en la detección y abordaje.
- Crisis de salud mental en el aula, uno de los talleres centrales destinados a docentes.
- Estrategias de acompañamiento frente al sufrimiento emocional y el acoso escolar.
- El impacto de factores contemporáneos, como el uso de pantallas, en la salud de los adolescentes.
El enfoque apunta a fortalecer la detección temprana y el abordaje interdisciplinario, integrando a profesionales de la salud, la educación y la comunidad.
La escuela como espacio clave
Uno de los aspectos más destacados de esta edición es el rol asignado a la escuela como ámbito de contención y prevención.
Durante los días 14 y 15 de mayo, en la Escuela Manuel Belgrano, se realizarán talleres específicos para docentes con puntaje oficial, donde se trabajarán herramientas concretas para: intervenir en crisis dentro del aula, acompañar situaciones emocionales complejas y detectar señales de alerta en estudiantes.
La propuesta busca que los educadores no solo transmitan contenidos, sino que también puedan actuar como actores clave en el cuidado de la salud mental.
Un congreso abierto a la comunidad
El evento no está dirigido únicamente a profesionales. También incluye actividades abiertas, como el “Mega RCP”, que se realizará el 13 de mayo en el Polideportivo Prof. Antonio Saso, con cupos limitados e inscripción previa.
Además, se desarrollarán conferencias, mesas redondas y presentación de trabajos científicos, con la participación de especialistas de instituciones de referencia como el Hospital Garrahan y el Hospital Italiano.
Un abordaje integral de la salud infanto-juvenil
Si bien la salud mental atraviesa gran parte del programa, el congreso también incluye otras temáticas como cardiología infantil, oftalmología, traumatología, nutrición y telesalud, reflejando una mirada integral del cuidado de niños y adolescentes.
La iniciativa apunta a:
- promover la actualización profesional
- generar espacios de intercambio científico
- fortalecer políticas de prevención y cuidado en la comunidad
Una señal frente a una problemática creciente
La realización de este congreso confirma una tendencia: la salud mental dejó de ser un tema secundario para convertirse en una prioridad dentro de la agenda sanitaria.
En ese marco, Mendoza busca posicionarse con espacios de formación y debate que permitan anticipar problemáticas, mejorar la intervención y, sobre todo, acompañar a niños y adolescentes en un contexto social cada vez más complejo.