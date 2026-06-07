Mendoza destinó $1.770 millones más al presupuesto de Salud Mental para ampliar la red de atención

Según consta en la norma, la Dirección de Salud Mental y Adicciones proyectó para este año una recaudación superior a la prevista originalmente. Mientras inicialmente se contaba con $813 millones, la nueva estimación asciende a más de $2.583 millones.

A partir de esa diferencia, el Gobierno provincial habilitó el incremento presupuestario, aunque aclaró que las erogaciones deberán ajustarse a los montos efectivamente recaudados y destinarse exclusivamente a los fines establecidos por la ley que regula estos fondos específicos.

Según el Boletín Oficial, para la ampliación del presupuesto se destinarán fondos provenientes de Ingresos Brutos de la provincia.

alcohol drogas en mendoza.jpg El crecimiento de los problemas de adicciones también es una preocupación en el área de Salud Mental de la provincia. Imagen ilustrativa

Salud Mental y Adicciones genera alta demanda y camas casi completas

La ampliación presupuestaria llega en momentos en que el sistema público de salud mental muestra altos niveles de ocupación. Actualmente Mendoza cuenta con 281 camas destinadas a esta área: 100 funcionan en hospitales generales y 181 en hospitales monovalentes como El Sauce, Carlos Pereyra y el CIPAU.

Según datos de la Dirección de Salud Mental, la ocupación oscila entre el 85% y el 97%, una situación que obliga a planificar nuevas alternativas de atención.

Además de las camas de internación, la provincia cuenta con 12 guardias que atienden crisis de salud mental durante toda la semana y un sistema de telemedicina que permite consultas permanentes con psiquiatras para reforzar la atención en hospitales alejados de los grandes centros urbanos.

El Gobierno también viene monitoreando la situación a través de un observatorio provincial que detecta los niveles de criticidad de cada departamento. Entre las zonas que requieren mayor fortalecimiento aparecen departamentos del Este provincial como Junín, Santa Rosa y Rivadavia.

Los proyectos para ampliar la red de atención

Entre las iniciativas que impulsa la Provincia figura la ampliación de plazas para internación y el fortalecimiento de comunidades terapéuticas destinadas al tratamiento de personas con padecimientos mentales y consumos problemáticos.

Uno de los proyectos más visibles es la reconversión de parte del Hospital Carlos Saporiti, de Rivadavia. Allí se decidió transformar el área de maternidad para incorporar servicios de salud mental, una medida que generó debate pero que el Gobierno justificó por la baja cantidad de partos registrados y la creciente demanda de atención psicológica y psiquiátrica en la región.

La estrategia oficial apunta además a profundizar el modelo de atención en hospitales generales, mejorar la accesibilidad a los tratamientos y ampliar la cobertura territorial para evitar que los pacientes deban trasladarse largas distancias para recibir asistencia.