La Provincia autorizó una ampliación de $1.770 millones para el presupuesto de Salud Mental y Adicciones. La medida fue oficializada mediante el Decreto 603 y se financiará con recursos que se estima ingresarán durante este año por encima de lo previsto inicialmente.
Mendoza destinó $1.770 millones más al presupuesto de Salud Mental para ampliar la red de atención
Los fondos provienen de una mayor recaudación. La Provincia busca ampliar camas, servicios y cobertura ante una demanda que aumenta cada vez más
La decisión se da en un contexto de alta demanda de salud mental en el sistema público, con la disponibilidad de camas de internación de esta especialidad casi colmada y con un importante aumento de las consultas de urgencia. Por esto hay proyectos en marcha para ampliar la red asistencial en distintos puntos de Mendoza.
De dónde saldrá el dinero para Salud Mental
El decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo autoriza una modificación del presupuesto vigente por $1.770.103.469,05 destinados al financiamiento de programas de Salud Mental y Adicciones.
Según consta en la norma, la Dirección de Salud Mental y Adicciones proyectó para este año una recaudación superior a la prevista originalmente. Mientras inicialmente se contaba con $813 millones, la nueva estimación asciende a más de $2.583 millones.
A partir de esa diferencia, el Gobierno provincial habilitó el incremento presupuestario, aunque aclaró que las erogaciones deberán ajustarse a los montos efectivamente recaudados y destinarse exclusivamente a los fines establecidos por la ley que regula estos fondos específicos.
Según el Boletín Oficial, para la ampliación del presupuesto se destinarán fondos provenientes de Ingresos Brutos de la provincia.
Salud Mental y Adicciones genera alta demanda y camas casi completas
La ampliación presupuestaria llega en momentos en que el sistema público de salud mental muestra altos niveles de ocupación. Actualmente Mendoza cuenta con 281 camas destinadas a esta área: 100 funcionan en hospitales generales y 181 en hospitales monovalentes como El Sauce, Carlos Pereyra y el CIPAU.
Según datos de la Dirección de Salud Mental, la ocupación oscila entre el 85% y el 97%, una situación que obliga a planificar nuevas alternativas de atención.
Además de las camas de internación, la provincia cuenta con 12 guardias que atienden crisis de salud mental durante toda la semana y un sistema de telemedicina que permite consultas permanentes con psiquiatras para reforzar la atención en hospitales alejados de los grandes centros urbanos.
El Gobierno también viene monitoreando la situación a través de un observatorio provincial que detecta los niveles de criticidad de cada departamento. Entre las zonas que requieren mayor fortalecimiento aparecen departamentos del Este provincial como Junín, Santa Rosa y Rivadavia.
Los proyectos para ampliar la red de atención
Entre las iniciativas que impulsa la Provincia figura la ampliación de plazas para internación y el fortalecimiento de comunidades terapéuticas destinadas al tratamiento de personas con padecimientos mentales y consumos problemáticos.
Uno de los proyectos más visibles es la reconversión de parte del Hospital Carlos Saporiti, de Rivadavia. Allí se decidió transformar el área de maternidad para incorporar servicios de salud mental, una medida que generó debate pero que el Gobierno justificó por la baja cantidad de partos registrados y la creciente demanda de atención psicológica y psiquiátrica en la región.
La estrategia oficial apunta además a profundizar el modelo de atención en hospitales generales, mejorar la accesibilidad a los tratamientos y ampliar la cobertura territorial para evitar que los pacientes deban trasladarse largas distancias para recibir asistencia.