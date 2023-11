El orgullo de Abraham Buonarrigo por su medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2023

boxeo-abraham-buonarrigo-01.jpeg El Turco Buonarrigo. La figura de Mendoza y orgullo del barrio Lihué. Martín Pravata/Diario UNO

El pasado jueves 26, no pudo acceder a la gran final de su categoría, lo que le hubiese significado clasificar a los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Cayó por puntos en semifinales con el astro cubano Arlen López Cardona, campeón mundial amateur y doble medallista de oro olímpico (Río de Janeiro 2026 y Tokio 2021).

La medalla de bronce y el tercer escalón del podio Panamericano no es poca cosa, y Abraham Buonarrigo, y quien fuera su compañero en el gimnasio de Chacón, el salteño Ramón Quiroga (51kg) obtuvieron el mismo halago, y fueron las dos únicas preseas del boxeo argentino en Santiago.

La humildad de un ya consagrado campeón

Ya retornado de la capital chilena -llegó el domingo-, el Turco Buonarrigo expresó su emoción y alegría por el recibimiento, tanto en el aeropuerto de El Plumerillo, como en el barrio. "Me han llamado de muchos lados, ha tenido mucha repercusión mi participación en el Panamericano", expresó.

"Me llamó la atención el cariño que me brindó la gente al retorno. Me saludaban en todos lados, y me enteré que cuando terminó la pelea que me aseguró la medalla de bronce (cuartos de final) en el barrio tiraron petardos y festejaron en la calle", sumó agradecido el peleador.

Consultado sobre lo que significó la experiencia en los Juegos Panamericanos, respondió: "Ha sido todo positivo, estoy feliz por el resultado, por el logro. No esperaba a esta altura estar participando de un Panamericano. Para mí el tema de la selección era cosa del pasado", señaló.

boxeo-abraham-buonarrigo-04.jpeg En casa. Abraham Buonarrigo es un joven familiero y querido por todo el mundo, por su humildad y espíritu impulsivo. Martín Pravata/Diario UNO

Abraham ya había intentado ingresar a la selección nacional cuando era amateur, pero no pudo ganarle en el 2028 la plaza al entonces titular de la categoría, Leandro Almirón. "Me hice profesional, pero estoy muy contento de que Dios me haya puesto en este lugar. La verdad que no sabía lo que significaba ser parte de la selección. Es impresionante como se sienten los colores, la camiseta, ser parte de un equipo. Es distinto al profesionalismo", recordó.

Sumando experiencia y preparación

Luego de aquel fallido intento de entrar al Los Cóndores, el seleccionado argentino, la vida le dio otra oportunidad a este púgil destacado. "La verdad que se trata de una revancha en cuanto a lo personal y mis objetivos. Cuando tuve la oportunidad de integrar el equipo enfrenté a Leandro Almirón y me ganó dos veces, aunque algunos dijeron que, en la primera pelea, en el Campeonato Argentino, había ganado yo. En la segunda pelea, en la FAB, me ganó bien, me superó, no correspondía que yo estuviera en el equipo, él se ganó el lugar, y ahora somos grandes amigos", explicó el de Guaymallén.

boxeo-abraham-buonarrigo-02.jpeg En los Juegos Panamericanos 2023 de Santiago se le escapó por poco la clasificación a la final, lo que le daba el boleto directo a los JJOO de París 2024.

Bounarrigo accedió a la semifinal luego de vencer en buena forma al canadiense Keven Emmanuel Beauséjour. Pero al quedar entre los cuatro mejores del torneo, tuvo que enfrentar al encumbrado cubano López Cardona. "Conozco muy bien los pergaminos de mi rival, pero en la pelea siempre sentí que tenía la posibilidad de ganarla. Sé que él no es invencible, ha perdido algunas. Subí ya al ring pensando en el triunfo. Yo soy ganador, no me gusta perder", destacó el fuerte pegador que también supo ser pupilo de Osvaldo Corro en el gimnasio Firpo.

Sobre esa pelea crucial, el Turco recordó: "En el primer round me metió una mano durísima, no pensé que pegara tan fuerte. Me costaba llegarle, se movía mucho, es muy mañoso. Me di cuenta que era muy buen tiempista, hizo lo justo para ganarme. Sabe regular las distancias, es especulador, y se basa en su gran experiencia".

"Sé que no estuve lejos, me sentí bien durante la pelea, no se puede decir que me mató a palos, pero me superó con la experiencia. Es una realidad. Lo bueno es que vi que no estamos lejos de ese nivel, y que si lo encuentro alguna vez estoy seguro que le voy a poder ganar, con más experiencia, más preparación", agregó.

boxeo-abraham-buonarrigo-07.jpeg Bronce Panamericano para Mendoza.

El sueño olímpico sigue intacto

Consultado el mendocino sobre la posibilidad de otra chance para clasificar a París 2024, señaló: "Tenemos dos chances más. Hay un campeonato en Italia en febrero, y después, si no podemos viajar, hay un preolímpico cerca de la fecha de los Juegos".

La buena faena demostrada en la etapa preparatoria en Colombia, y lo realizado en la competencia en Santiago, lo han afirmado en el equipo nacional. "La ilusión sigue intacta, los técnicos (Omar Narváez y Fabricio Nieva) me hablaron y dijeron que estaban contentos con mi desempeño y rendimiento. Saben que dejo todo cuando entreno y cuando peleo, y quieren que siga en el equipo".

Sin descuidar su carrera profesional, Abraham Buonarrigo habló del futuro inmediato. "Tengo un contrato firmado por tres peleas con una empresa inglesa, Shamrock Promotions, de Mervyn Turner. Ya hice una, y me llamaron el lunes para decirme que iban a buscar una pelea para enero. Pero yo le dije que voy a seguir con la selección, no voy a poder para esa fecha, pero que me gustaría meter una pelea antes de fin de año y aprovechar la preparación que traigo, vengo embalado. Quedamos en que van a buscar algo", concluyó el campeón Sudamericano y medallista Panamericano.