Quilmes vs. Gimnasia y Esgrima: el fallo de la AFA y las sanciones

quilmes gimnasia 1.jpg La AFA sancionó a Quilmes pero el partido con Gimnasia y Esgrima continuará

"Teníamos que priorizar la salud del arquero y los médicos nos informaron que no podía seguir. El estruendo existió y no podemos dudar del jugador. Lo que hay que solucionar es que el estruendo no puede aparecer en la cancha", explicó el colegiado después del encuentro. "El asistente número uno estaba revisando las redes y también estuvo aturdido", determinó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSportsPlay%2Fstatus%2F1718446892953002076&partner=&hide_thread=false ¡El momento en el cual Brian Olivera siente el impacto y queda tendido en el piso! #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/yWgFWXVMpA — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 29, 2023

En su descargo el club local indicó "solo tratamos de poner en evidencia que el mismo no afectó gravemente a ninguna persona y que el arquero podía seguir", al tiempo que del lado del Lobo señalaron que: "luego de unos minutos el arquero seguía aturdido, con mareos y temblor en una de sus piernas, situación que le manifiesta al Árbitro, quien le consulta si está en condiciones de seguir disputando el encuentro a lo que el jugador manifiesta que no se se siente en condiciones".

El fallo del Tribunal de Disciplina

Embed https://es.scribd.com/document/681561759/2023-11-01-Bol-6383-1

El fallo de la AFA sobre el Quilmes vs. Gimnasia y Esgrima