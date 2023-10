brian-olivera-gimnasia-y-esgrima.jpg

Tras la suspensión del partido y a la espera de lo que dictamine el Tribunal de Disciplina de la AFA, en las redes sociales hay mucho repudio por lo expresado por Mateo Magadán, presidente de Quilmes, que no le cree a Brian Olivera y sacó a relucir su chapa de banque en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Yo no estoy solo en AFA. Tengo 20 tipos atrás que me bancan. No se va a suspender el partido. Esto se va a jugar y Gimnasia va a tener que venir de Mendoza de nuevo”, tiró el dirigente del Cervecero.

►TE PUEDE INTERESAR: Gimnasia empataba con Quilmes y el partido se suspendió por una agresión al arquero del Lobo

Embed

mateo-magadan.jpg

El momento de la agresión al arquero de Gimnasia y Esgrima