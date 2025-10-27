Inicio Ovación Fútbol Giuliano Simeone
La emotiva dedicatoria de Giuliano Simeone tras su golazo en la victoria del Atlético Madrid

Giuliano Simeone abrió el marcador con un golazo a los tres minutos del primer tiempo y lo celebró de una manera muy especial

Giuliano Simeone marcó un golazo.

En el cierre de la décima fecha se enfrentó el Real Betis y el Atlético de Madrid en un duelo marcado por la lucha a la clasificación a las copas internacionales. El triunfo fue para los dirigidos por el Cholo y fue su hijo Giuliano Simeone quien marcó un golazo de volea que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Además, en su festejo encaró a una de las cámaras televisivas para realizar una dedicatoria muy especial que repitió en varias oportunidades.

Atlético Madrid - Real Betis
Además de Giuliano Simeone jugaron los argentinos Nico González, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nahuel Molina.

Giuliano Simeone marcó un gol en la victoria del Atlético Madrid

Cuando recién comenzaba el partido un mal despeje de la defensa del Real Betis provocó que la pelota quedara boyando en el bordel del área y cayó donde estaba Giuliano Simeone quien - sin dejar que pique en el suelo - le pegó un zurdazo que tuvo como destino el fondo de la red.

Giuliano Simeone
Giuliano Simeone abrió el marcador para el triunfo del Atlético Madrid.

Tan solo se habían disputado 3 minutos del partido y el equipo del Diego Simeone ya lo iba ganando. Y las emociones en el arco volvieron sobre el final del primer tiempo cuando en el minuto 46 Julián Álvarez se la pasó a Álex Baena para que definiera con una gran calidad colocando el 2 a 0 en el marcador.

En el segundo tiempo el conjunto local tuvo la oportunidad de achicar la diferencia, pero el remate de Abde Ezzalzouli dio de lleno en el travesaño.

De esta manera el Atlético Madrid alcanzó los 19 puntos y marcha cuarto a ocho del Real Madrid; por su lado, el equipo del ingeniero Manuel Pellegrini se quedó en la sexta posición con 16 puntos y, por el momento, jugaría el clasificatorio para la Liga de Conferencia de la UEFA.

La emotiva dedicatoria de Giuliano Simeone tras su golazo

Luego de su golazo, Giuliano Simeone buscó las cámaras televisivas para realizar una especial celebración y formar con sus manos la letra "F".

La letra hace referencia a Faustino Simeone, hijo de su hermano Gianluca y de la modelo Eva Bargiela quienes se convirtieron en padres el 25 de octubre de 2025, hace apenas dos días.

Hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone
Giuliano Simeone le dedicó el gol a su sobrino Faustino.

Se trata del primer nieto que tiene el Cholo Simeone porque Giovanni y Giuliano no tienen hijos por el momento.

