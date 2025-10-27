La emotiva dedicatoria de Giuliano Simeone tras su golazo en la victoria del Atlético Madrid

Giuliano Simeone Giuliano Simeone abrió el marcador para el triunfo del Atlético Madrid.

Tan solo se habían disputado 3 minutos del partido y el equipo del Diego Simeone ya lo iba ganando. Y las emociones en el arco volvieron sobre el final del primer tiempo cuando en el minuto 46 Julián Álvarez se la pasó a Álex Baena para que definiera con una gran calidad colocando el 2 a 0 en el marcador.

Embed Qué locura dónde la ha puesto.



EL GOLAZO DE BAENA pic.twitter.com/MtHNc1OgGb — Iván (@IvaanBlanco26) October 27, 2025

En el segundo tiempo el conjunto local tuvo la oportunidad de achicar la diferencia, pero el remate de Abde Ezzalzouli dio de lleno en el travesaño.

De esta manera el Atlético Madrid alcanzó los 19 puntos y marcha cuarto a ocho del Real Madrid; por su lado, el equipo del ingeniero Manuel Pellegrini se quedó en la sexta posición con 16 puntos y, por el momento, jugaría el clasificatorio para la Liga de Conferencia de la UEFA.

La emotiva dedicatoria de Giuliano Simeone tras su golazo

Luego de su golazo, Giuliano Simeone buscó las cámaras televisivas para realizar una especial celebración y formar con sus manos la letra "F".

Embed ¡¡GOOOLAZO DE ATLÉTICO DE MADRID!!



Giuliano Simeone, de volea y con la zurda, convirtió el 1-0 ante Real Betis.



Se lo dedicó a su sobrino Faustino.#LaLigaEnDSPORTS | #RealBetisAtleti pic.twitter.com/UQz1BWTY7q — DSPORTS (@DSports) October 27, 2025

La letra hace referencia a Faustino Simeone, hijo de su hermano Gianluca y de la modelo Eva Bargiela quienes se convirtieron en padres el 25 de octubre de 2025, hace apenas dos días.

Hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone Giuliano Simeone le dedicó el gol a su sobrino Faustino.

Se trata del primer nieto que tiene el Cholo Simeone porque Giovanni y Giuliano no tienen hijos por el momento.