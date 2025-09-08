Abrahan Buonarrigo le ganó por nocáut técnico al Hinojosa en una buena velada realizada en el polideportivo de la Municipalidad de Guaymallén

El púgil mendocino Abraham Buonarrigo retornó a la actividad rentada en Mendoza, tras su intento de radicarse en Estados Unidos. El ex campeón Sudamericano supermediano enfrentó al tunuyanino Leonel Maxi Hinojosa en pelea preparatoria a seis rounds y lo venció por nocáut técnico.

En la única pelea de boxeo profesional de una concurrida velada realizada este sábado en el Polideportivo de la Municipalidad de Guaymallén -Poliguay-, el Turco Buonarrigo (79,00kg), pupilo de Pablo Chacón, demostró su potencia y no le dio chances al valletano entrenado por Manzanita Estrella, Leonel Maximiliano Hinojosa (77,00kg).

Desde el inicio del corto pleito, Abraham Buonarrigo (ahora 14-5-0, 12KO), demostró su mayor rodaje boxístico, que lo ha llevado a realizar dos peleas internacionales, además de haber integrado la selección argentina, con la que ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Maxi Hinojosa puso en marcha un plan de pelear en retroceso y tratar de vulnerar con anticipos.

Poco a poco y entrando en calor Buonarrigo, dejó de ir "tanteando" a su rival con los jabs y algunas arremetidas en la corta distancia, buscando los planos bajos con ganchos, iniciando una tarea de demolición.

Llegado el tercer asalto, Hinojosa salió más agresivo, con directos -siempre apostando a la larga distancia-, pero el Turco apretó acelerador, varió los planos de sus envíos, y con una seguidilla de uppercuts y gancho al cuerpo terminó la faena. Nocáut técnico a los 2 minutos, 3 segundos del tercer asalto, cuando en medio del conteo del árbitro Luján, voló la toalla.

Axel Barros, del Club Mendoza de Regatas, listo para debutar, junto a su pap&aacute; Yoni y el Cot&oacute;n Reveco en el rinc&oacute;n.

Axel Barros, del Club Mendoza de Regatas, listo para debutar, junto a su papá Yoni y el Cotón Reveco en el rincón.

Debutó el hijo de Yoni Barros

En la previa, amenizada por muy buenas peleas amateurs, se vivió un grato momento, con el debut del hijo de Jonathan Barros, Axel Barros. El púgil que entrena con su padre y el Cotón Reveco en el Club Mendoza de Regatas. Al ser el primero de ese club en competir, fue acompañado por el presidente de la institución, Jorge Aguirre Toum, y la capitana de la rama boxeo, Jessica Rosales. Lugo de exhibir un estilo atildado y elegante, Barros Jr. se alzó con el triunfo por puntos.

Polideportivo de Guaymallén- Boxeo amateur

Categoría 60kg Juveniles

  • Axel Barros GPP David Guevara

(Barros/Reveco) (J. Brizuela)

Categoría 60kg Juveniles

  • Axel Castro GPP Franco Carrizo

(Cisterna) (Zapata)

Categoría 60kg Mayores

  • Kevin Carrizo GPP Jonathan Quirlan

(Zapata) (Acevedo)

Categoría 66kg Mayores

  • Jonathan Morán GPP Pablo Ledesma

(D. Herrera) (Acevedo)

Categoría 56kg Mayores

  • Martín Espejo GPP Eric Castro

(Bajinay) (J. Brizuela)

Categoría 55kg Mayores

  • Priscila Díaz GPP Sabrina Pérez

(A. Andrada) (R. Alaniz)

Categoría 75kg Mayores

  • Tomás Romero GPP Ángel Bustos

(Barros/Reveco) (Guiñazú)

