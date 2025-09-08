Embed - La euforia de Abraham Buonarrigo luego de noquear a Maxi Hinojosa en el Polideportivo de Guaymallén

Poco a poco y entrando en calor Buonarrigo, dejó de ir "tanteando" a su rival con los jabs y algunas arremetidas en la corta distancia, buscando los planos bajos con ganchos, iniciando una tarea de demolición.

Llegado el tercer asalto, Hinojosa salió más agresivo, con directos -siempre apostando a la larga distancia-, pero el Turco apretó acelerador, varió los planos de sus envíos, y con una seguidilla de uppercuts y gancho al cuerpo terminó la faena. Nocáut técnico a los 2 minutos, 3 segundos del tercer asalto, cuando en medio del conteo del árbitro Luján, voló la toalla.

boxeo-guaymallen-axel barros-jonathan barros-juan carlos reveco Axel Barros, del Club Mendoza de Regatas, listo para debutar, junto a su papá Yoni y el Cotón Reveco en el rincón.

Debutó el hijo de Yoni Barros

En la previa, amenizada por muy buenas peleas amateurs, se vivió un grato momento, con el debut del hijo de Jonathan Barros, Axel Barros. El púgil que entrena con su padre y el Cotón Reveco en el Club Mendoza de Regatas. Al ser el primero de ese club en competir, fue acompañado por el presidente de la institución, Jorge Aguirre Toum, y la capitana de la rama boxeo, Jessica Rosales. Lugo de exhibir un estilo atildado y elegante, Barros Jr. se alzó con el triunfo por puntos.

Polideportivo de Guaymallén- Boxeo amateur

Categoría 60kg Juveniles

Axel Barros GPP David Guevara

(Barros/Reveco) (J. Brizuela)

Categoría 60kg Juveniles

Axel Castro GPP Franco Carrizo

(Cisterna) (Zapata)

Categoría 60kg Mayores

Kevin Carrizo GPP Jonathan Quirlan

(Zapata) (Acevedo)

Categoría 66kg Mayores

Jonathan Morán GPP Pablo Ledesma

(D. Herrera) (Acevedo)

Categoría 56kg Mayores

Martín Espejo GPP Eric Castro

(Bajinay) (J. Brizuela)

Categoría 55kg Mayores

Priscila Díaz GPP Sabrina Pérez

(A. Andrada) (R. Alaniz)

Categoría 75kg Mayores

Tomás Romero GPP Ángel Bustos

(Barros/Reveco) (Guiñazú)