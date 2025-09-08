Russo aún no vuelve a dirigir al plantel de Boca: la postura de la dirigencia xeneize sobre el DT

De esta forma, se desconoce si Russo llegará a sentarse en el banco de suplentes el domingo ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito a las 17.30, aunque esto no es prioridad para la dirigencia del Xeneize que desea la recuperación total del técnico.

Por el lado futbolístico, los entrenamientos siguen con normalidad de la mano de Claudio Úbeda acompañado por el resto del cuerpo técnico conformado por Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz.

En su visita al “Canalla”, el “Xeneize” buscará seguir sumando de a tres en la Zona A del Torneo Clausura, donde se ubica en el tercer puesto.

Las novedades del entrenamiento de Boca, sin Russo

Con Ubeda y el resto de sus colaboradores siguiendo lo planificado por Russo, el plantel de Boca inició la semana previa al gran choque con Rosario Central.

ayrton costa Costa podría jugar contra Central.

La principal preocupación de los xeneizes son el arquero Agustín Marchesín y el defensor Marco Pellegrino quienes se entrenaron aparte del grupo por estar recuperándose de molestias musculares. Por otro lado los que si se entrenaron a la par del grupo son Ander Herrera y Tomás Belmonte, recuperados de sendas lesiones.

Por último, y pensando en el domingo, habrá que evaluar cómo vuelven Leandro Paredes, Luis Advíncula y Milton Delgado afectados a la Selección argentina, la de Perú y la Sub 20, respectivamente.