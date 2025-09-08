Inicio Ovación Fútbol Ignacio Antonio
Ignacio Antonio remarcó la importancia del triunfo de Gimnasia y Esgrima ante su homónimo jujeño: "Necesitábamos..."

Ignacio Antonio, mediocampista de Gimnasia y Esgrima, analizó el significativo triunfo ante el Lobo jujeño en el Víctor Legrotaglie.

Ignacio Antonio remarcó la importancia del triunfo ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Foto: Gentileza. 

El cotejo exhibió las características típicas de un partido entre dos potencias que vienen animando la Zona B de la Primera Nacional desde hace algunos meses. Con esos aires de final se disputó el encuentro en la casa mensana este domingo. Y así lo analizó uno de los referentes del plantel blanquinegro, Ignacio Antonio: "Creo que hicimos un gran partido, salió todo como lo habíamos planeado y estamos muy contentos".

Gimnasia y Esgrima en la antesala del duelo ante el Lobo juje&ntilde;o.&nbsp;

El duelo fue disputado y, por momentos, costó que llegara el tan ansiado gol de la victoria que finalmente apareció en un cabezazo de Imanol González en tiempo suplementario. El triunfo fue fundamental para que Gimnasia y Esgrima recuperara la punta y continuara en la pelea por ese primer puesto que conduce a disputar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

"Necesitábamos mucho esta victoria porque tuvimos tres partidos que no pudimos ganar. Si bien creo que los rendimientos no habían sido malos, no se nos dieron los resultados y este triunfo nos sirve muchísimo", señaló Ignacio Antonio respecto de la victoria. Sin embargo, reveló que las dificultades que les plantó el rival complicaron un poco la fluidez de juego en el Víctor Legrotaglie. "Nos bajaban el ritmo todo el tiempo. Vinieron a hacer tiempo todo el partido. Cuando entrábamos en ritmo, se volvían a tirar. Pero logramos hacer un gran partido".

Finalmente, Nacho Antonio reveló el motivo de su salida y acercó tranquilidad a los hinchas mensanas sobre su estado de salud. "Terminé bien, fue táctico el cambio", concluyó el talentoso mediocampista.

La próxima parada para Gimnasia y Esgrima será frente a Agropecuario, en Carlos Casares, el próximo lunes por la fecha 31 de la Primera Nacional.

