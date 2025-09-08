Ignacio Antonio remarcó la importancia del triunfo de Gimnasia y Esgrima ante su homónimo jujeño: "Necesitábamos..."

"Necesitábamos mucho esta victoria porque tuvimos tres partidos que no pudimos ganar. Si bien creo que los rendimientos no habían sido malos, no se nos dieron los resultados y este triunfo nos sirve muchísimo", señaló Ignacio Antonio respecto de la victoria. Sin embargo, reveló que las dificultades que les plantó el rival complicaron un poco la fluidez de juego en el Víctor Legrotaglie. "Nos bajaban el ritmo todo el tiempo. Vinieron a hacer tiempo todo el partido. Cuando entrábamos en ritmo, se volvían a tirar. Pero logramos hacer un gran partido".
Embed - Ignacio Antonio destacó la importancia del triunfo de Gimnasia y Esgrima ante su homónimo jujeño
Finalmente, Nacho Antonio reveló el motivo de su salida y acercó tranquilidad a los hinchas mensanas sobre su estado de salud. "Terminé bien, fue táctico el cambio", concluyó el talentoso mediocampista.
La próxima parada para Gimnasia y Esgrima será frente a Agropecuario, en Carlos Casares, el próximo lunes por la fecha 31 de la Primera Nacional.