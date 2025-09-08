Ignacio Antonio remarcó la importancia del triunfo de Gimnasia y Esgrima ante su homónimo jujeño: "Necesitábamos..."

El cotejo exhibió las características típicas de un partido entre dos potencias que vienen animando la Zona B de la Primera Nacional desde hace algunos meses. Con esos aires de final se disputó el encuentro en la casa mensana este domingo. Y así lo analizó uno de los referentes del plantel blanquinegro, Ignacio Antonio: "Creo que hicimos un gran partido, salió todo como lo habíamos planeado y estamos muy contentos".

gimnasia y esgrima vs lobo jujeño Gimnasia y Esgrima en la antesala del duelo ante el Lobo jujeño. Axel Lloret/UNO.

El duelo fue disputado y, por momentos, costó que llegara el tan ansiado gol de la victoria que finalmente apareció en un cabezazo de Imanol González en tiempo suplementario. El triunfo fue fundamental para que Gimnasia y Esgrima recuperara la punta y continuara en la pelea por ese primer puesto que conduce a disputar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.