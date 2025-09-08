Inicio Sociedad Horóscopo chino
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este martes para los 12 signos en el día de la Serpiente de Metal

El horóscopo chino te presenta sus predicciones para este martes 9 de septiembre de 2025, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella
El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones para todos los signos orientales de este martes 9 de septiembre de 2025 según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco). En la astrología china, cada día está regido por una pareja de estos elementos, formando un ciclo de 60 días. Este conocimiento milenario determina la energía dominante del día y se usa en la planificación de actividades personales, ceremonias y decisiones importantes durante toda la jornada.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por la Serpiente de Metal Yin, una energía que se caracteriza por la reflexión, la astucia y la capacidad de analizar profundamente cada situación. El Metal Yin aporta disciplina, diplomacia y un enfoque más estratégico, invitando a actuar con prudencia y atención a los detalles. Es una jornada que favorece las investigaciones, las decisiones meditadas y los acuerdos logrados a través del tacto y la observación. Sin embargo, también puede generar cierta rigidez mental y tendencia a la crítica, por lo que la astrología china recomienda a sus signos mantener la flexibilidad. Es un buen día para cerrar negociaciones o resolver asuntos que requieren discreción, pero conviene evitar los conflictos directos y la impulsividad.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por la Serpiente de Metal Yin.

  • Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): La energía de la Serpiente de Metal Yin impulsa a la Rata a organizar con cuidado sus proyectos, lo que favorece resultados sólidos si mantiene la calma. Es un día propicio para tareas intelectuales y estudios detallados. La astrología aconseja evitar decisiones apresuradas en asuntos emocionales. Actividades de escritura y análisis serán beneficiosas. No conviene caer en el exceso de control
  • Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): El Metal Yin refuerza la disciplina natural del Búfalo, ayudándole a estructurar de manera eficiente su jornada. Es un buen día para afianzar lazos familiares o establecer acuerdos formales. La astrología sugiere mantener la paciencia y no ser demasiado inflexible. Actividades laborales que requieran constancia serán favorecidas. No conviene caer en discusiones por orgullo
  • Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): La Serpiente representa un desafío para el Tigre, ya que lo obliga a actuar con más estrategia y menos impulsividad. Este día requiere prudencia y reflexión antes de tomar decisiones. La astrología aconseja evitar enfrentamientos directos. Actividades físicas suaves como caminatas o meditación serán positivas. No conviene arriesgar en asuntos financieros
  • Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): La energía de la Serpiente de Metal Yin se alinea con la diplomacia del Conejo, brindándole oportunidades para lograr acuerdos armoniosos. Es un día favorable para negociaciones y vínculos sociales. La astrología sugiere confiar en la intuición y mantener la calma. Actividades artísticas y culturales resultarán inspiradoras. No conviene ceder al exceso de indecisión
  • Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): El Dragón puede sentir limitación bajo la influencia de la Serpiente de Metal Yin, pero también recibe claridad para enfocarse en lo esencial. Es un día útil para planificar en silencio y observar antes de actuar. La astrología recomienda ser prudente en el trato con los demás. Actividades de planificación y reflexión resultan productivas. No conviene intentar imponerse con fuerza
  • Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): La Serpiente vive un día de poder personal gracias a la coincidencia de su signo con la energía del día. Es un momento ideal para tomar decisiones importantes y avanzar en asuntos estratégicos. La astrología aconseja aprovechar la concentración y evitar la rigidez excesiva. Actividades de investigación y estudio serán exitosas. No conviene guardar resentimientos
  • Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): La energía introspectiva de la Serpiente puede incomodar al dinámico Caballo, que prefiere movimiento y acción. Este día le exige calma y paciencia para no cometer errores. La astrología recomienda centrarse en proyectos pequeños en lugar de grandes planes. Actividades deportivas moderadas ayudarán a equilibrar. No conviene precipitar compromisos importantes
  • Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): La Serpiente de Metal Yin aporta serenidad a la Cabra, favoreciendo un día de introspección y planificación personal. Es un buen momento para actividades artísticas o espirituales. La astrología aconseja mantener distancia de personas conflictivas. Actividades tranquilas en casa serán especialmente positivas. No conviene exponerse a presiones externas
  • Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): El Mono encuentra afinidad con la astucia de la Serpiente, lo que potencia su ingenio y capacidad para negociar. Es un día excelente para resolver problemas con creatividad. La astrología recomienda no dispersarse en demasiadas ideas al mismo tiempo. Actividades sociales y laborales se verán favorecidas. No conviene caer en la manipulación
  • Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): El Gallo se siente fortalecido por la disciplina del Metal Yin, lo que le ayuda a concretar asuntos pendientes. Es un día adecuado para organizar su vida laboral o personal con detalle. La astrología sugiere aprovechar la concentración y evitar la crítica excesiva. Actividades de orden y estudio son muy positivas. No conviene mostrarse intransigente con los demás
  • Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): El Perro puede sentir tensión bajo la influencia de la Serpiente, ya que sus naturalezas no son del todo compatibles. Este día le exige diplomacia y paciencia en sus relaciones. La astrología recomienda enfocarse en la cooperación más que en el conflicto. Actividades solidarias y de ayuda mutua son favorables. No conviene exponerse a discusiones innecesarias
  • Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): El Cerdo puede sentirse presionado por la energía de la Serpiente de Metal Yin, que le exige mayor disciplina. Este día requiere cautela en asuntos económicos y emocionales. La astrología aconseja descansar y organizar prioridades con calma. Actividades de bienestar físico y mental serán beneficiosas. No conviene dejar decisiones en manos de otros

