El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por la Serpiente de Metal Yin, una energía que se caracteriza por la reflexión, la astucia y la capacidad de analizar profundamente cada situación. El Metal Yin aporta disciplina, diplomacia y un enfoque más estratégico, invitando a actuar con prudencia y atención a los detalles. Es una jornada que favorece las investigaciones, las decisiones meditadas y los acuerdos logrados a través del tacto y la observación. Sin embargo, también puede generar cierta rigidez mental y tendencia a la crítica, por lo que la astrología china recomienda a sus signos mantener la flexibilidad. Es un buen día para cerrar negociaciones o resolver asuntos que requieren discreción, pero conviene evitar los conflictos directos y la impulsividad.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este martes para los 12 signos en el día de la Serpiente de Metal