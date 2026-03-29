Precio de la nafta: por primera vez en una semana YPF lo mantuvo pero no se descarta otro aumento

Sin embargo, no se detuvo hasta este domingo después de acumular $163 en la semana. Eso tampoco impidió que los combustibles de YPF, con la nafta a la cabeza, pulverizaran la barrera de los $2.000 por litro sobre el filo del fin de semana.

Nafta YPF1.jpg Es posible que todo vuelva "a la normalidad" al comenzar la semana, ya que se especula con otro aumento de YPF.

El precio de la nafta y el pronóstico

Durante esa ultima semana completa de marzo, consultar el precio de la nafta cada mañana se convirtió en algo tan habitual como repasar el pronóstico meteorológico a la hora del desayuno, antes de salir de casa.

"Desde el lunes agarraba el celular no sólo para ver la temperatura sino para saber cuánto había aumentado la súper y si me convenía cargar ese día o no", reconoció risueño José, en una YPF de Godoy Cruz.

Lo cierto es que este domingo fue un remanso para los ajetreados bolsillos de automovilistas mendocinos. Aunque el efecto "fin de mes" se dejaba ver, con pocos vehículos en las estaciones.

Según el encargado de otra boca de expendio YPF "la gente se queja pero no deja de cargar. Lo que siempre pasa es que el que usaba Infinia cambió a súper, pero si te fijás con el tanque lleno la diferencia no es tanta".

Pero basta sacar cuentas para relativizar esa afirmación. Así, llenar el tanque de un auto mediano con nafta cuesta $101.350, apenas $16.000 más que a principios de mes. En cambio, hacerlo con Infinia, la premium de YPF, vale $111.000.

Cómo sigue la "escalera" de YPF

Sin embargo, es posible que todo vuelva "a la normalidad" al comenzar la semana, ya que se especula con otro aumento de YPF.

Así lo dejó entrever uno de los expendedores del Gran Mendoza. Una expectativa vinculada a un barril Brent, referencia para el mercado argentino, que entre jueves y viernes subió 2,7% y para el fin de semana había trepado a U$S114 (6,3% más).

Hasta que eso suceda, la escalera por la que ascendió el precio de la nafta súper en un marzo al que a falta de 2 días para despedirse (y con 13 aumentos en 20) quedó así: