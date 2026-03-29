El precio de la nafta y otros combustibles en estaciones YPF del Gran Mendoza amanecieron igual este domingo y le dieron un respiro a los automovilistas. Ese "no aumento" cortó con una indeseable racha de 6 consecutivos, y por eso es noticia.
Precio de la nafta: por primera vez en una semana YPF lo mantuvo pero no se descarta otro aumento
Este domingo YPF rompió la racha de 6 aumentos consecutivos de precio de sus combustibles. Acumula 13 en marzo y la nafta sigue arriba de los $2.000 por litro
La racha había comenzado en la medianoche del domingo 22, cuando la petrolera actualizó las pizarras de su red 2,09%. Pero hasta el sábado YPF ya había acumulado 13 subas de precio a lo largo de marzo, y casi la mitad en la misma semana.
Ese frenético traslado a precios al surtidor de los movimientos del barril de petróleo a raíz de la guerra iniciada por Israel y los Estados Unidos contra Irán a fines de febrero perdió sustento en los últimos días pero sigue atado a un crudo volátil.
Sin embargo, no se detuvo hasta este domingo después de acumular $163 en la semana. Eso tampoco impidió que los combustibles de YPF, con la nafta a la cabeza, pulverizaran la barrera de los $2.000 por litro sobre el filo del fin de semana.
El precio de la nafta y el pronóstico
Durante esa ultima semana completa de marzo, consultar el precio de la nafta cada mañana se convirtió en algo tan habitual como repasar el pronóstico meteorológico a la hora del desayuno, antes de salir de casa.
"Desde el lunes agarraba el celular no sólo para ver la temperatura sino para saber cuánto había aumentado la súper y si me convenía cargar ese día o no", reconoció risueño José, en una YPF de Godoy Cruz.
Lo cierto es que este domingo fue un remanso para los ajetreados bolsillos de automovilistas mendocinos. Aunque el efecto "fin de mes" se dejaba ver, con pocos vehículos en las estaciones.
Según el encargado de otra boca de expendio YPF "la gente se queja pero no deja de cargar. Lo que siempre pasa es que el que usaba Infinia cambió a súper, pero si te fijás con el tanque lleno la diferencia no es tanta".
Pero basta sacar cuentas para relativizar esa afirmación. Así, llenar el tanque de un auto mediano con nafta cuesta $101.350, apenas $16.000 más que a principios de mes. En cambio, hacerlo con Infinia, la premium de YPF, vale $111.000.
Cómo sigue la "escalera" de YPF
Sin embargo, es posible que todo vuelva "a la normalidad" al comenzar la semana, ya que se especula con otro aumento de YPF.
Así lo dejó entrever uno de los expendedores del Gran Mendoza. Una expectativa vinculada a un barril Brent, referencia para el mercado argentino, que entre jueves y viernes subió 2,7% y para el fin de semana había trepado a U$S114 (6,3% más).
Hasta que eso suceda, la escalera por la que ascendió el precio de la nafta súper en un marzo al que a falta de 2 días para despedirse (y con 13 aumentos en 20) quedó así:
- Domingo 8: $1.707
- Lunes 9: $1.727
- Martes 10: $1.750
- Lunes 16: $1.796
- Martes 17: $1.820
- Jueves 19: $1.853
- Viernes 20: $1.864
- Lunes 23: $1.903
- Martes 24: $1.952
- Miércoles 25: $1.962
- Jueves 26: $1.982
- Viernes 27: $2.002
- Sábado 28: $2.027