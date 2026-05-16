Empresarios de servicios le pidieron a Luis Caputo frenar los embargos sobre Pymes en crisis

“Nos referimos en particular a la traba de embargos sobre sumas a cobrar de sus clientes por los contribuyentes afectados, clientes que son notificados para que retengan los pagos y los depositen a favor de ARCA hasta completar la suma embargada”, indica la nota firmada por el titular de la CAC, Mario Grinman, y el secretario Ángel Machado.

luis caputo amcham El planteo de los empresarios apunta directamente a Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: Noticias Argentinas

La Cámara critica los embargos impuestos por el organismo estatal en el marco de acciones de cobro impulsivo. “No desconocemos que esta y otras medidas cautelares las realiza ARCA en el marco de sus facultades legales y en defensa del crédito fiscal, resultando un accionar lícito; pero nos permitimos afirmar que lo consideramos totalmente inoportuno en las actuales circunstancias”, advierten.

Menos ventas y altos costos

Grinman argumentó que la situación que atraviesan las empresas, sobre todo las MiPyMEs, se da en un contexto donde se observa una reducción de ventas y márgenes, incrementos de costos, altas tasas de interés y dificultades de acceso al crédito como consecuencia de los “desarreglos macroeconómicos de larga data que aún no han podido ser plenamente corregidos, a pesar del mayúsculo ordenamiento que felizmente ha efectuado la actual administración nacional”.

Frente a esto, incitaron al gobierno a “acompañar a las empresas en dificultades hasta que la situación económica general mejore, como algunos indicios permiten atisbar”, y le solicitan a ARCA que instruya a sus áreas legales para evitar tomar medidas precautorias. Al mismo tiempo, le demandan una flexibilización en las condiciones de acceso a planes de facilidades de pago.

“Esta forma de accionar preservará a la gran mayoría de las empresas y permitirá su adecuación a las nuevas condiciones de la economía, y a la vez posibilitará en el tiempo la recuperación del crédito del fisco. No dudamos que es el deseo de la enorme mayoría del empresariado”, concluyó la nota.