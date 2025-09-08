Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este lunes 8 de septiembre de 2025

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 8 de septiembre

A la cabeza: 8981

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 8981

2: 5821

3: 0977

4: 0703

5: 7013

6: 0975

7: 4254

8: 3311

9: 8892

10: 2896

11: 5138

12: 9964

13: 9965

14: 2330

15: 1283

16: 7071

17: 1336

18: 8997

19: 2126

20: 3787

La Nocturna

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios: