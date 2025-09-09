La Selección argentina, sin Messi, cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador

Justamente, el capitán no viajó a Ecuador y no estará presente en este cierre de las Eliminatorias donde Scaloni planea hacer varios cambios ya con la clasificación y el primer puesto asegurado.

Los cambios que piensa Scaloni para jugar en Guayaquil

Se presume que Scaloni hará cuatro modificaciones: el defensor Leonardo Balerdi ingresará por Cuti Romero, Alexis Mac Allister reemplazará a Franco Mastantuono, Nicolás Paz lo hará por Thiago Almada y Nicolás González ocupará el lugar de Messi.

tagliafico 1 Tagliafico no está confirmado como titular.

Además de estas cuatro variantes, el DT no dio a conocer si en el lateral derecha jugará Nahuel Molina o si estará Gonzalo Montiel, mientras que además debe definir si en la banda izquierda de la defensa irá Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña.

Scaloni no confirmó si Rodrigo de Paul será de la partida en el mediocampo o si en su lugar estará Exequiel Palacios y, en la delantera, se disputan un lugar Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Ecuador, dirigido por Beccacece va al Mundial 2026

Ecuador, el equipo de Sebastián Beccacece viene de empatar 0-0 con Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias. La Tri llega a este final de certamen en el cuarto puesto con 26 puntos, ya clasificada al Mundial 2026.

ecuador 3 Ecuador se entrenó acompañado por todos los colaboradores de la Federación.

Para este encuentro el ex director técnico de Defensa y Justicia hará cuatro cambios: en el mediocampo, Moisés Caicedo, Alan Franco y Gonzalo Plata ingresarán por Ángelo Preciado, Pedro Vite y Jordy Acivar, respectivamente, mientras que Kevin Rodríguez reemplazaría a Kendry Páez en la delantera.

Además, Beccacece no confirmó si en el lateral derecha estarpa Joel Ordóñez o si jugará Preciado y en el mediocampo pelean por un puesto Jhon Yeboah y Nilson Ángulo.

Probables formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Estadio: Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Horario: 20 TV: TyC Sports/Telefe