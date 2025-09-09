Paso a paso: cómo utilizar WhatsApp para organizar las tareas del día a día

Todo lo que tienes que hacer es iniciar un nuevo chat en la aplicación. Cuando pulses el botón, el primer número de teléfono que aparecerá es el tuyo.

Al seleccionar tu propio contacto, se genera un chat contigo mismo que nadie más podrá ver. De esta manera, puedes ir organizando tu día en WhatsApp, mensaje por mensaje.

whatsapp, celular Puedes organizar tu día a día a través del uso de WhatsApp

Otra alternativa posible consiste en agregarse como contacto a la agenda del teléfono. Después, al buscar ese nombre en los chats de WhatsApp, se accede al acceso directo para enviarse mensajes, audios, imágenes o documentos a uno mismo.

Por último, y en lo que parece ser la opción más utilizada, muchos usuarios realizan grupos en los que solo estén ellos mismos para utilizar de agenda a WhatsApp. De cualquiera de las tres formas, podrás usar a la aplicación como si fuera una agenda virtual.

WhatsApp y los usos que puedes darle a esta función

Si quieres usar WhatsApp como si fuera una agenda virtual, deberás realizar algunas de las opciones mostradas. En concreto, puedes enviar tú mismo los siguientes archivos: