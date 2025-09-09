Paso a paso: cómo utilizar WhatsApp para organizar las tareas del día a día

Todo lo que tienes que hacer es iniciar un nuevo chat en la aplicación. Cuando pulses el botón, el primer número de teléfono que aparecerá es el tuyo.
Al seleccionar tu propio contacto, se genera un chat contigo mismo que nadie más podrá ver. De esta manera, puedes ir organizando tu día en WhatsApp, mensaje por mensaje.
whatsapp, celular
Puedes organizar tu día a día a través del uso de WhatsApp
Otra alternativa posible consiste en agregarse como contacto a la agenda del teléfono. Después, al buscar ese nombre en los chats de WhatsApp, se accede al acceso directo para enviarse mensajes, audios, imágenes o documentos a uno mismo.
Por último, y en lo que parece ser la opción más utilizada, muchos usuarios realizan grupos en los que solo estén ellos mismos para utilizar de agenda a WhatsApp. De cualquiera de las tres formas, podrás usar a la aplicación como si fuera una agenda virtual.
WhatsApp y los usos que puedes darle a esta función
Si quieres usar WhatsApp como si fuera una agenda virtual, deberás realizar algunas de las opciones mostradas. En concreto, puedes enviar tú mismo los siguientes archivos:
- Listas de tareas: se pueden confeccionar directamente en los chats, marcando lo realizado con un emoji o cualquier otro distintivo visual, que ayuda a controlar el avance de actividades.
- Mensajes fijados: en los grupos o chats personales pueden fijarse determinados mensajes, lo que asegura que información clave (fechas de vencimiento, links relevantes, cuentas por pagar) permanezca visible en la parte superior del chat.
- Gestión de documentos y multimedia: WhatsApp permite adjuntar fotos, videos, archivos PDF y otros formatos, centralizando así toda la documentación en un solo espacio accesible y seguro.
- Privacidad y seguridad: la plataforma ofrece cifrado de extremo a extremo, asegurando que estos registros personales queden protegidos y solo visibles para el titular de la cuenta. Allí, muchas personas deciden guardar todo tipo de contraseñas.