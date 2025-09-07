Inicio Sociedad WhatsApp
No es el micrófono: la función que debes desactivar en WhatsApp para evitar todo tipo de estafas

Esta función disponible en WhatsApp puede ser un arma de doble filo. Por qué posibilita las estafas y cómo desactivarla

Desactivando esta función en WhatsApp, puedes estar protegido ante distintas estafas.

WhatsApp ha avanzado tanto, que se ha convertido en uno de los canales más comunes para cometer todo tipo de fraudes virtuales. Ante esto, los expertos en ciberseguridad recomiendan desactivar una peligrosa función que está disponible en la aplicación, y que puede, entre otras cosas, vaciar tu cuenta en segundos.

Las estafas son comunes en WhatsApp debido a la gran cantidad de usuarios que utiliza la plataforma, lo que la convierte en un objetivo atractivo para los cibercriminales, quienes aprovechan la ingeniería social y tácticas de engaño para explotar el descuido o la confianza de las personas.

Las estafas a través de WhatsApp son cada vez más comunes.

La función que debes desactivar en WhatsApp para evitar estafas

A través del uso de esta particular función en WhatsApp, los ciberdelincuentes buscan robar datos bancarios y contraseñas de acceso sin que el usuario los detecte por medio de mensajes de números desconocidos.

Se trata de la descarga automática de imágenes y videos que, si bien es altamente efectiva, puede terminar transformándose en un arma de doble filo.

A través de esta función, los ciberdelincuentes pueden enviar archivos maliciosos que, una vez descargados en el dispositivo, permiten el acceso a información personal, concretando distintos tipos de estafas.

Entre los datos que pueden recopilar los atacantes están: el registro de contraseñas, datos bancarios y otros detalles sensibles, lo que podría comprometer la privacidad del usuario más allá de WhatsApp.

Al desactivar esta opción, los archivos recibidos en WhatsApp no se guardarán automáticamente en la galería del dispositivo, reduciendo el riesgo de estafas al no descargar contenido potencialmente peligroso.

Paso a paso: cómo desactivar la función de descarga automática en WhatsApp

Para desactivar esta opción en WhatsApp y prevenir todo tipo de estafas, debes seguir los pasos que se muestran a continuación:

  • Abrir WhatsApp y tocar el ícono de “más opciones” (tres puntos verticales en la esquina superior derecha).
  • Seleccionar “Ajustes” y luego “Chats”.
  • Desactivar la opción “Visibilidad de archivos multimedia”.

Siguiendo estos pasos, tendrás mayor control de los archivos que recibas a través de WhatsApp, evitando caer en cualquiera de las estafas comunes.

