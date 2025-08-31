Una ayuda que proporciona para aquellos momentos en los que nos cuesta expresar lo que queremos decir o escribir.

Esta nueva función compite directamente con herramientas como las que ofrece Apple en sus iPhone, pero con la ventaja de estar integrada directamente en la aplicación de mensajería.

Para dispositivos Android de gama media, que no suelen incluir asistentes de escritura nativos, es una gran opción, ya que hace que el usuario no tenga que descargar ninguna aplicación adicional para acceder a este tipo de funciones.

La flamante función utiliza la tecnología denominada procesamiento privado (Private Processing) de Meta, que promete procesar las sugerencias de forma anónima y segura.

La han llamado ‘Writing Help’ (ayuda a la escritura), y representa el segundo gran paso de WhatsApp en lo que a la integración de su IA se refiere tras el lanzamiento de los resúmenes de mensajes en junio.

La herramienta ofrece varios estilos diferentes, pudiendo darle al mensaje un tono más profesional, divertido, o reformular y corregir el texto automáticamente. Así, los usuarios pueden adaptar sus mensajes según el contexto de la conversación.

Cómo funciona la nueva herramienta con IA de WhatsApp

La función se activa mediante un icono de lápiz que aparece en el campo de texto cuando se redacta un mensaje, tanto en conversaciones individuales como grupales.

whats2 Meta. WhatsApp estrenó una herramienta con IA que te ayudará a escribir mejor.

Una vez activada, la Inteligencia Artificial analiza el texto y ofrece versiones alternativas según el estilo seleccionado. Todo el proceso se ejecuta bajo la tecnología de procesamiento privado de Meta, la cual según la compañía cifra las peticiones y utiliza enrutamiento anónimo para garantizar que ningún mensaje pueda vincularse con la identidad del usuario que lo envía.

A diferencia de otros asistentes de IA que necesitan una conexión a Internet para enviar la información a servidores externos para después ofrecernos una respuesta o un resultado, Private Processing mantiene los mensajes de manera privada.

Según definió WhatsApp, "ni Meta ni WhatsApp pueden leer jamás tu mensaje o las reescrituras sugeridas". La tecnología de Inteligencia Artificial funciona de forma similar a Private Cloud Compute de Apple, procesando la información en local sin almacenarla en los servidores de la compañía.

Fuente: xataka.com