Cómo convertir los audios de WhatsApp en texto: una función altamente recomendada

La transcripción de audios puede activarse desde el menú de ajustes de la aplicación. Para ello, basta con ingresar a Ajustes > Chats > Transcripciones de mensajes de voz y habilitar la función.

WhatsApp ofrece dos modos de uso. El primero es automático, donde cada audio se va convirtiendo en un mensaje de texto debajo, y el segundo es manual. Es decir, puedes activarlo tú mismo cuando desees.

En el último caso, el usuario debe seleccionar el audio en cuestión y darle clic a la opción "transcribir" para que el texto comience a figurar en la pantalla.

audio, whatsapp Esta función es ideal para las personas que están permanentemente ocupadas

Sobre todas las cosas, esta nueva función de WhatsApp resulta útil en situaciones en las que no es posible reproducir audios, como durante reuniones de trabajo, clases, conciertos o en transporte público. Por otro lado, se convierte en una función de gran valor para personas con situaciones auditivas.

El riesgo de no borrar contactos viejos en WhatsApp

Dejando de lado esta nueva función, y haciendo énfasis en la ciberseguridad, muchas personas son las que deben conocer el riesgo que implica no borrar contactos viejos en WhatsApp.

Las estafas pueden darse a través de estos números reciclados, que perfectamente pueden caer en manos de ciberdelincuentes. Si te llega un mensaje de ese contacto viejo a WhatsApp, será mejor que no contestes.

Estas personas con malas intenciones pueden suplantar la identidad de ese contacto y, haciéndote creer que se trata de ellos, pueden vulnerar tu privacidad. Esto ha sido advertido varias veces por expertos en ciberseguridad.

Como si todo esto fuera poco, tienes que saber que estos números antiguos en WhatsApp pueden ser utilizados para el SPAM o la publicidad no deseada, incluyendo muchas veces enlaces maliciosos.