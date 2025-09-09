Inicio Ovación Fútbol River Plate
Gallardo debe tomar decisiones en River entre el partido con Estudiantes y la ida con Palmeiras

Tras el receso de la fecha FIFA, el DT de River Marcelo Gallardo deberá tomar decisiones en vistas de los partidos frente a Estudiantes por el Torneo Clausura y Palmeiras por la Copa Libertadores.

Por UNO
Gallardo define el equipo para los próximos partidos.

Tras el receso de la fecha FIFA el DT de River Marcelo Gallardo deberá tomar decisiones fuertes en vistas de los próximos partidos frente a Estudiantes por el Torneo Clausura y Palmeiras por la Copa Libertadores.

El conjunto millonario visitará este sábado 13 a las 19 a Estudiantes, en La Pata, y luego será local el miércoles 17 a las 21.30 frente a Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En vistas de esos dos encuentros el DT de River deberá esperar a que entre miércoles y jueves retornen los jugadores afectados a las distintas selecciones para la doble fecha de Eliminatorias: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña (Argentina); Paulo Díaz (Chile); Matías Galarza (Paraguay); Kevin Castaño y Juanfer Quintero (Colombia).

Estos jugadores recién volverán a Buenos Aires el miércoles, podrían entrenarse el jueves y es casi un hecho que serán reservados para el partido de Copa Libertadores, pero a la vez hay otros habitualmente titulares que no juegan desde el 31 de agosto ante San Martín de San Juan y podrían estar desde el arranque tanto el sábado como el miércoles.

El probable equipo de River para jugar con Estudiantes y Palmeiras

En el último partido ante San Martín de San Juan River formó con Armani, Bustos, Martínez Quarta, Díaz y Casco; Portillo, Castaño, Lencina, Subiabre, Quintero y Salas; aunque había jugado en la semana por la Copa Argentina con Armani, Montiel, Martínez Quarta, Rivero y Acuña; Enzo Pérez, Castaño, Galoppo (no puede jugar con Palmeiras por una sanción), Nacho Fernández, Driussi y Salas.

A estos nombres, y teniendo en cuenta los que están afectados a sus selecciones, hay que sumarle al ya nombrado Galarza, Boselli como defensor, el Pity Martínez, Colidio y Borja como delanteros y a los juveniles Dadín y Juan Cruz Meza que han tenido minutos en el primer equipo.

Entre todos esos nombres Gallardo apuntaría a un mix para ir a La Plata ya que reservaría a algunos jugadores, pero a la vez le daría rodaje a otros de los habituales titulares.

