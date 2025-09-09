Gallardo debe tomar decisiones en River entre el partido con Estudiantes y la ida con Palmeiras

Estos jugadores recién volverán a Buenos Aires el miércoles, podrían entrenarse el jueves y es casi un hecho que serán reservados para el partido de Copa Libertadores, pero a la vez hay otros habitualmente titulares que no juegan desde el 31 de agosto ante San Martín de San Juan y podrían estar desde el arranque tanto el sábado como el miércoles.

El probable equipo de River para jugar con Estudiantes y Palmeiras

En el último partido ante San Martín de San Juan River formó con Armani, Bustos, Martínez Quarta, Díaz y Casco; Portillo, Castaño, Lencina, Subiabre, Quintero y Salas; aunque había jugado en la semana por la Copa Argentina con Armani, Montiel, Martínez Quarta, Rivero y Acuña; Enzo Pérez, Castaño, Galoppo (no puede jugar con Palmeiras por una sanción), Nacho Fernández, Driussi y Salas.

river

A estos nombres, y teniendo en cuenta los que están afectados a sus selecciones, hay que sumarle al ya nombrado Galarza, Boselli como defensor, el Pity Martínez, Colidio y Borja como delanteros y a los juveniles Dadín y Juan Cruz Meza que han tenido minutos en el primer equipo.

Entre todos esos nombres Gallardo apuntaría a un mix para ir a La Plata ya que reservaría a algunos jugadores, pero a la vez le daría rodaje a otros de los habituales titulares.