La milenaria frase de la filosofía china que explica por qué te ahogás en un vaso de agua ante los problemas

Hay días en los que una pequeña tarea cuesta. Las dificultades muchas veces suelen agobiar. Otros días, en cambio, enfrentamos cualquier problema con una entereza un poco más firme. La respuesta a esta diferencia no está en cómo solucionarlo, sino en un pilar fundamental de la filosofía china: el estado de nuestra mente.
Una de las máximas más poderosas del pensamiento oriental afirma: "Si tu mente es fuerte, todas las cosas difíciles serán más fáciles. Si tu mente es débil, todas las cosas fáciles se volverán difíciles". Esta frase, vinculada al taoísmo y el confucianismo, es bastante aplicada para livianar el peso del estrés.
Filosofía china: el secreto para que lo difícil se vuelva fácil
Para la sabiduría china, la mente no es el lugar donde guardamos información, sino más bien el filtro que le da forma a la realidad que uno elige vivir. Una "mente fuerte" no es sinónimo de terquedad o la falta de sentimientos, sino un hábito que requiere práctica.
Una mente entrenada tiene la capacidad de no sumarle un estrés innecesario a los problemas. Si surge una dificultad, la mente fuerte la observa, la desmenuza y busca el camino más lógico para resolverla. Al no gastar energía en la queja o el miedo, se vuelve manejable porque no tiene un enemigo interno que la alimente.
La frase advierte a flor de piel sobre la fragilidad emocional. Una mente débil es aquella dominada por la ansiedad o el victimismo. Y cuando uno está en este estado mental, no existen las tareas sencillas.
Cuando la mente está debilitada, la falta de foco hace que cualquier decisión que haya que tomar se transforme en una carga difícil de llevar.
Cómo fortalecer la mente según la tradición oriental
La filosofía china tiene algunos consejos para que las cosas vuelvan a ser más accesibles y sugiere entrenar la mente, como un hábito. Para ello es necesario mantener la atención plena mientras hacemos las tareas cotidianas, entender que los obstáculos son parte de la vida y no castigos personales. Por último, es fundamental pensar antes de hablar o actuar.
Si tu primer pensamiento es plantear la imposibilidad que tendrás ante esa dificultad, ya le estás ganando la batalla a la realidad antes de pelearla.