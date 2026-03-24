Netflix: la serie de suspenso que es furor y tiene capítulos de 40 minutos

Lo que la ha transformado en una oferta irresistible para maratonear es la duración de sus capítulos y es que cada uno dura menos de 40 minutos. Muchos especialistas en series y películas, consideran esta oferta de Netflix ideal para quienes buscan una trama intensa, rápida y que puedas estirar durante varias semanas enteras.

La serie se incorporó en Netflix en mayo del 2020, y desde entonces, la oferta pasó a ser considerada como una de las mejores ofertas mexicanas de la plataforma.

Embed - Control Z | Trailer oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Control Z

De acuerdo a lo que refleja la serie oficial de Netflix sobre esta serie mexicana de 24 capítulos, Control Z centra su historia en: "Cuando un hacker comienza a exponer los secretos de los estudiantes frente a toda la escuela, la distante y observadora Sofía se dispone a descubrir su identidad".

La crítica que recibió la serie fue de excelencia, lo que le permitió distinguirse en Netflix desde el minuto uno.

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Netflix: reparto de la serie Control Z

Ana Valeria Becerril como Sofía

Michael Ronda como Javier

Yankel Stevan como (Raúl

Macarena García como Natalia

Samantha Acuña como Alex

Fiona Palomo como María

Andrés Baida como Pablo

Patricio Gallardo como Gerry

Iván Aragón como Darío

Xabiani Ponce de León como Ernesto

Dónde ver la serie Control Z, según la zona geográfica