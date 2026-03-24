Netflix ha creado un catálogo de series y películas repleto de opciones pensadas en todos los gustos de los suscriptores. Una serie llegó directamente de México para convertirse en una de las mejores ofertas del género de suspenso, con una historia que se compone de 24 capítulos, volviendose en una opción ideal para maratonear en los momentos libres: Control Z.
Netflix: la serie de suspenso que es furor y tiene capítulos de 40 minutos
La serie logró convertirse en una de las mayores sorpresas del género de Netflix, incluso habiendo pasado 6 años de su estreno
Las series y películas de producción mexicana se destacan especialmente por sus ofertas dramáticas, pero con el paso del tiempo, lograron sumar a Netflix excelentes relatos de suspenso. Esta serie es el claro ejemplo de ello, y es que a pesar de los años que lleva disponible en el catálogo, continúa destacandose como una de las principales recomendaciones dentro del género.
Esta serie, que cuenta con un total de 24 capítulos, se encuentra algo oculta dentro del enorme catálogo de Netflix, a pesar de estar muy bien valorada y contar con millones de reproducciones. Se la considera exitosa porque logró llegar a las tres temporadas en total, atrapando a los suscriptores con un relato que mezcla el drama, suspenso y la exposición que puede sufrir una persona ante un hackeo.
Lo que la ha transformado en una oferta irresistible para maratonear es la duración de sus capítulos y es que cada uno dura menos de 40 minutos. Muchos especialistas en series y películas, consideran esta oferta de Netflix ideal para quienes buscan una trama intensa, rápida y que puedas estirar durante varias semanas enteras.
La serie se incorporó en Netflix en mayo del 2020, y desde entonces, la oferta pasó a ser considerada como una de las mejores ofertas mexicanas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Control Z
De acuerdo a lo que refleja la serie oficial de Netflix sobre esta serie mexicana de 24 capítulos, Control Z centra su historia en: "Cuando un hacker comienza a exponer los secretos de los estudiantes frente a toda la escuela, la distante y observadora Sofía se dispone a descubrir su identidad".
La crítica que recibió la serie fue de excelencia, lo que le permitió distinguirse en Netflix desde el minuto uno.
Netflix: reparto de la serie Control Z
- Ana Valeria Becerril como Sofía
- Michael Ronda como Javier
- Yankel Stevan como (Raúl
- Macarena García como Natalia
- Samantha Acuña como Alex
- Fiona Palomo como María
- Andrés Baida como Pablo
- Patricio Gallardo como Gerry
- Iván Aragón como Darío
- Xabiani Ponce de León como Ernesto
Dónde ver la serie Control Z, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Control Z se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Control Z se puede ver en Netflix.
- España: Control Z se puede ver en Netflix.