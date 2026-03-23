Netflix cada vez renueva y ofrece más series y películas en su catálogo, a pesar de que aún funcionen ofertas que llevan años. Ese es el caso de una serie que con solo 10 capítulos y 8 años en la plataforma, sigue siendo una de las principales ofertas del género de terror: La maldición de Hill House.
Una serie de 10 capítulos y Kate Siegel conquistan Netflix
Esta serie se convirtió en una de las principales ofertas del género en Netflix, y sigue siendo recomendada a pesar del paso de los años
Las series y películas del género de terror, comunmente no suelen estallar en reproducciones ya que son más bien opciones pensadas para los suscriptores de nicho. Esta serie logró romper con ese paradigma por completo, siendo parte del top 10 durante semanas enteras y en el ranking mundial de Netflix.
Kate Siegel es una de las principales protagonistas de esta serie considerada una verdadera obra de arte por la crítica especializada y los suscriptores del catálogo. No hay que olvidarse que estamos hablando de una opción que solamente está disponible en Netflix, ofreciendo de forma exclusiva un relato muy intenso.
Con una historia que apenas se compone de 10 capítulos, la serie logró escalar a niveles impensados en el ranking de más vistas de Netflix en tan solo un par de horas. Esta oferta mezcla a la perfección de suspenso y terror, siendo una opción única en la plataforma de streaming, es por eso que continúa rankeando.
La serie se convirtió en una de las opciones más elegidas del catálogo de series y películas de Netflix, y lo es desde el 2018, cuando se sumó a la plataforma.
Netflix: qué pasa en la serie La maldición de Hill House
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de esta tremenda serie de tan solo 10 capítulos, La maldición de Hill House centra su historia en: "Con flashes del pasado y del presente, una familia rota enfrenta los tormentosos recuerdos de su viejo hogar y el terror que la hizo alejarse de allí".
Kate Siegel es uno de los principales motivos por los cuales los suscriptores de Netflix han optado por darle play a la serie.
Reparto de La maldición de Hill House, serie de Netflix
- Michiel Huisman y Paxton Singleton como Steven Crain
- Carla Gugino como Olivia Crain
- Timothy Hutton y Henry Thomas como Hugh Crain
- Elizabeth Reaser y Lulu Wilson como Shirley Crain Harris
- Oliver Jackson-Cohen y Julian Hilliard como Luke Crain
- Kate Siegel y Mckenna Grace como Theodora
- Victoria Pedretti y Violet McGraw como Eleanor
- Annabeth Gish como Clara Dudley
- Anthony Ruivivar como Kevin Harris:
- Samantha Sloyan como Leigh Crain
- Robert Longstreet como Horace Dudley
- Levy Tran como Trish Park
Dónde ver la serie La maldición de Hill House, según la zona geográfica
- Latinoamérica: La maldición de Hill House se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: The Haunting Hill Hous se puede ver en Netflix.
- España: La maldición de Hill House se puede ver en Netflix.