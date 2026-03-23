Una serie de 10 capítulos y Kate Siegel conquistan Netflix

Con una historia que apenas se compone de 10 capítulos, la serie logró escalar a niveles impensados en el ranking de más vistas de Netflix en tan solo un par de horas. Esta oferta mezcla a la perfección de suspenso y terror, siendo una opción única en la plataforma de streaming, es por eso que continúa rankeando.

La serie se convirtió en una de las opciones más elegidas del catálogo de series y películas de Netflix, y lo es desde el 2018, cuando se sumó a la plataforma.

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Netflix: qué pasa en la serie La maldición de Hill House

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de esta tremenda serie de tan solo 10 capítulos, La maldición de Hill House centra su historia en: "Con flashes del pasado y del presente, una familia rota enfrenta los tormentosos recuerdos de su viejo hogar y el terror que la hizo alejarse de allí".

Kate Siegel es uno de los principales motivos por los cuales los suscriptores de Netflix han optado por darle play a la serie.

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Reparto de La maldición de Hill House, serie de Netflix

Michiel Huisman y Paxton Singleton como Steven Crain

Carla Gugino como Olivia Crain

Timothy Hutton y Henry Thomas como Hugh Crain

Elizabeth Reaser y Lulu Wilson como Shirley Crain Harris

Oliver Jackson-Cohen y Julian Hilliard como Luke Crain

Kate Siegel y Mckenna Grace como Theodora

Victoria Pedretti y Violet McGraw como Eleanor

Annabeth Gish como Clara Dudley

Anthony Ruivivar como Kevin Harris:

Samantha Sloyan como Leigh Crain

Robert Longstreet como Horace Dudley

Levy Tran como Trish Park

Dónde ver la serie La maldición de Hill House, según la zona geográfica