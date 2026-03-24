Qué dijo el VAR en el gol que le anularon a Estudiantes de Río Cuarto ante River

"El equipo VAR, en su chequeo con distintos ángulos, velocidades y en uso de las consideraciones de Regla 11 e interpretación de la Circular número 26 del año 2022, hoy incorporadas a las Reglas de Juego, identifica que el jugador adelantado saca ventaja de su posición al recibir el balón luego de un desvío por parte del jugador número 28 de River, el cual no tiene la posibilidad de controlar el balón, tal como lo marca la regla, al realizar un salto, una extensión de sus extremidades, sin control de su cuerpo, en una acción claramente exigida y con el cual consigue tan solo un ligero contacto con el balón", continuó.

Para finalizar, respaldando la decisión de Arasa, cerró: "Por tal motivo, se invita al árbitro a una revisión en campo, quien luego de ver las imágenes e interpretar correctamente la regla, modifica su decisión inicial, cancela el gol y reanuda con un tiro libre indirecto por fuera de juego, por ganar ventaja de la posición".

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La charla del árbitro y el VAR en Estudiantes-River

VAR: "Nasa (Nazareno), te invito por favor a un on-field review para que reevalúes la jugada. Para que puedas ver si es realmente desvío o juego deliberado".

"Nasa (Nazareno), te invito por favor a un on-field review para que reevalúes la jugada. Para que puedas ver si es realmente desvío o juego deliberado". Árbitro: "Ok. Voy yo a decidir. Lo que observo es que no tiene control total de su cuerpo, veo que se lanza y se exige para jugar la pelota. Dame velocidad normal".

"Ok. Voy yo a decidir. Lo que observo es que no tiene control total de su cuerpo, veo que se lanza y se exige para jugar la pelota. Dame velocidad normal". Árbitro: "Es un desvío del defensor 28 de River... no tiene control total de su cuerpo, está totalmente exigido para jugar, esa acción es un desvío".

Una vez tomada la decisión, el juez principal se paró en mitad de cancha y, por intermedio de los partlantes del estadio, expresó su decisión final: "Luego de una revisión en campo observo que el jugador número 28 de River realiza una acción de desvío. Decisión final: tiro libre indirecto por fuera de juego".