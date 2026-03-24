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Qué dijo el VAR en el gol que le anularon a Estudiantes de Río Cuarto ante River

Luego de la polémica que se generó en el gol anulado a Estudiantes de Río Cuarto ante River, la LPF dio a conocer los audios del VAR

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Se conoció el audio del VAR sobre el gol anulado a Estudiantes de Río Cuarto.

Se conoció el audio del VAR sobre el gol anulado a Estudiantes de Río Cuarto.

La polémica dijo presente en Córdoba. El pasado domingo, en el triunfo de River ante Estudiantes de Río Cuarto por 2-0, el VAR le anuló un gol al dueño de casa cuando el partido se encontraba igualado. Durante la jornada de este martes, la Liga Profesional dio a conocer los audios.

A través de su canal de YouTube, la organización del torneo de Primera División reveó la charla que Nazareno Arasa (juez del encuentro) mantuvo con Salomé Di Iorio (quien estuvo al frente de la tecnología) en la victoria del Millonario.

Estudiantes de Río Cuarto River
River le gan&oacute; a Estudiantes de R&iacute;o Cuarto en condici&oacute;n de visitante.

River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto en condición de visitante.

Los audios del VAR en el gol anulado a Estudiantes ante River

Una voz en off, mientras se muestra la jugada de la polémica, relata: "A los 11 minutos del segundo tiempo, el jugador número 10 de Estudiantes de Río Cuarto, que se encontraba en clara posición de fuera de juego al momento del último toque de su compañero. Envía un centro al área y convierte un gol que es validado inicialmente por el cuerpo arbitral".

"El equipo VAR, en su chequeo con distintos ángulos, velocidades y en uso de las consideraciones de Regla 11 e interpretación de la Circular número 26 del año 2022, hoy incorporadas a las Reglas de Juego, identifica que el jugador adelantado saca ventaja de su posición al recibir el balón luego de un desvío por parte del jugador número 28 de River, el cual no tiene la posibilidad de controlar el balón, tal como lo marca la regla, al realizar un salto, una extensión de sus extremidades, sin control de su cuerpo, en una acción claramente exigida y con el cual consigue tan solo un ligero contacto con el balón", continuó.

Para finalizar, respaldando la decisión de Arasa, cerró: "Por tal motivo, se invita al árbitro a una revisión en campo, quien luego de ver las imágenes e interpretar correctamente la regla, modifica su decisión inicial, cancela el gol y reanuda con un tiro libre indirecto por fuera de juego, por ganar ventaja de la posición".

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La charla del árbitro y el VAR en Estudiantes-River

  • VAR: "Nasa (Nazareno), te invito por favor a un on-field review para que reevalúes la jugada. Para que puedas ver si es realmente desvío o juego deliberado".
  • Árbitro: "Ok. Voy yo a decidir. Lo que observo es que no tiene control total de su cuerpo, veo que se lanza y se exige para jugar la pelota. Dame velocidad normal".
  • Árbitro: "Es un desvío del defensor 28 de River... no tiene control total de su cuerpo, está totalmente exigido para jugar, esa acción es un desvío".

Una vez tomada la decisión, el juez principal se paró en mitad de cancha y, por intermedio de los partlantes del estadio, expresó su decisión final: "Luego de una revisión en campo observo que el jugador número 28 de River realiza una acción de desvío. Decisión final: tiro libre indirecto por fuera de juego".

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