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"¿Si me llama Román....?" La tajante respuesta de Giuliano Simeone cuando le preguntaron si jugaría en Boca

El volante del Atlético de Madrid Giuliano Simeone dio una llamativa respuesta cuando fue consultado si jugaría en Boca

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Giuliano Simeone fue consultado acerca de si jugaría en Boca.

Giuliano Simeone fue consultado acerca de si jugaría en Boca.

El volante del Atlético de Madrid Giuliano Simeone fue tajante. El atacante -que forma parte de la convocatoria del entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni para los amistosos ante Mauritania y Zambia- dio una llamativa respuesta cuando fue consultado si jugaría en Boca si Juan Román Riquelme lo llama.

Giuliano Simeone, quien tiene serias chances de ir al Mundial 2026 con el elenco nacional, dejó en claro que en su familia son hinchas del equipo millonario y descartó rotundamente la posibilidad de ponerse la camiseta de Boca en un futuro.

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Giuliano Simeone anda bien en la Selección argentina.

Giuliano Simeone anda bien en la Selección argentina.

Qué dijo Giuliano Simeone cuando le preguntaron si jugaría en Boca

"¿Si me llama Román? No, no hay ninguna chance", dijo el volante de gran presente en el Atlético de Madrid y ya una de las fijas en las convocatorias de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

La respuesta del mediocampista del Colchonero fue distendida -lo entrevistó el Pollo Álvarez-. El menor del trío de los Simeone futbolistas luego se explayó y amplió su concepto reforzándolo al decir: "s como que me vaya al Real Madrid. No jugaría nunca en Boca ni en el Real Madrid. Cero chances".

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Las palabras del mediocampista de 23 años no sorprenden ya que hay una cercanía de la familia con River y él se inició en el club de la banda roja. Su hermano Giovanni tuvo un breve paso por el club en sus inicios como profesional, mientras que su padre, Diego Simeone, dirigió al Millonario entre 2007 y 2008, etapa en la que logró consagrarse campeón del Torneo Clausura 2008 y luego finalizó último.

Giovannni Simeone, el hermano mayor de Giuliano, está cerca de jugar en River

El delantero del Torino italiano Giovanni Simeone (tiene 30 años) suena cada vez con más fuerza como una opción latente para reforzar a River a mitad de año.

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