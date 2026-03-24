"¿Si me llama Román....?" La tajante respuesta de Giuliano Simeone cuando le preguntaron si jugaría en Boca

La respuesta del mediocampista del Colchonero fue distendida -lo entrevistó el Pollo Álvarez-. El menor del trío de los Simeone futbolistas luego se explayó y amplió su concepto reforzándolo al decir: "s como que me vaya al Real Madrid. No jugaría nunca en Boca ni en el Real Madrid. Cero chances".

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Las palabras del mediocampista de 23 años no sorprenden ya que hay una cercanía de la familia con River y él se inició en el club de la banda roja. Su hermano Giovanni tuvo un breve paso por el club en sus inicios como profesional, mientras que su padre, Diego Simeone, dirigió al Millonario entre 2007 y 2008, etapa en la que logró consagrarse campeón del Torneo Clausura 2008 y luego finalizó último.

Giovannni Simeone, el hermano mayor de Giuliano, está cerca de jugar en River

El delantero del Torino italiano Giovanni Simeone (tiene 30 años) suena cada vez con más fuerza como una opción latente para reforzar a River a mitad de año.