Selección argentina vs. Mauritania, en La Bombonera: venta de entradas y el show musical que anunció la AFA

La Selección Argentina disputará este viernes 27 de marzo un encuentro amistoso ante su par de Mauritania, en el marco de la Fecha FIFA, la última antes del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
La Selección Argentina disputará este viernes un amistoso ante Mauritania, en el marco de la Fecha FIFA, la última antes del Mundial 2026.
La Selección Argentina disputará este viernes 27 de marzo un encuentro amistoso ante su par de Mauritania, en el marco de la Fecha FIFA, la última antes del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
El partido se desarrollará en La Bombonera, a partir de las 20.15 y las entradas ya se encuentran a la venta desde este lunes exclusivamente a través de www.deportick.com
El canje se realizará desde el Martes 24/03 hasta el Jueves 26/03 en boleterías del estadio de HURACÁN de 9 a 15 hs.
MENORES: a partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).
DISCAPACITADOS: deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. NO tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.
APERTURA DEL ESTADIO: 16.15 HS. (Se deberá concurrir con la suficiente antelación).
El viernes 27 de marzo, al término del partido entre la Selección Argentina y Mauritania se realizará un mega show de fuegos artificiales que tendrán luego en vivo a Pablo Lescano y Mala Fama cantando sus hits más conocidos.
Además, luego del partido ante Zambia el 31 de marzo, también habrá acción musical de la mano de Los Totora, Rodrigo Tapari y otros artistas de primer nivel que se confirmarán en los próximos días.