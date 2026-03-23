Selección argentina vs. Mauritania, en La Bombonera: venta de entradas y el show musical que anunció la AFA

MENORES: a partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).

DISCAPACITADOS: deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. NO tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

APERTURA DEL ESTADIO: 16.15 HS. (Se deberá concurrir con la suficiente antelación).

Show musicales al término de los partidos de la Selección argentina

El viernes 27 de marzo, al término del partido entre la Selección Argentina y Mauritania se realizará un mega show de fuegos artificiales que tendrán luego en vivo a Pablo Lescano y Mala Fama cantando sus hits más conocidos.

Además, luego del partido ante Zambia el 31 de marzo, también habrá acción musical de la mano de Los Totora, Rodrigo Tapari y otros artistas de primer nivel que se confirmarán en los próximos días.