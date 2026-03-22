Tomás Aranda tuvo su bautismo de gol en Boca: la emoción del juvenil xeneize

El juvenil Tomás Aranda tuvo su bautismo de gol en Boca. El jugador de 18 años marcó un golazo para el Xeneize este domingo en el triunfo por 2 a 0 sobre Instituto de Córdoba, en una eufórica Bombonera, por la 12ª fecha del Torneo Apertura.
Tomás Aranda marcó un golazo para Boca y tuvo su bautismo de gol. Fue en el triunfo por 2 a 0 sobre Instituto, de local, por la 12ª fecha del Torneo Apertura
El juvenil Tomás Aranda tuvo su bautismo de gol en Boca. El jugador de 18 años marcó un golazo para el Xeneize este domingo en el triunfo por 2 a 0 sobre Instituto de Córdoba, en una eufórica Bombonera, por la 12ª fecha del Torneo Apertura.
Tomás Aranda, que abrió el marcador para Boca ante Instituto (el otro tanto fue del paraguayo Adam Bareiro), marcó el primer gol de su carrera profesional. Fue un derechazo potente y celebró llorando en La Bombonera.
El juvenil categoría 2007, qye cumplió su décimo partido en el elenco auriazul (el cuarto desde el arranque), hizo un quiebre de cintura, y sacó un disparo cruzado con su pierna hábil, imposible de detener para el arquero Manuel Roffo.
El pibe nacido en Ciudadela, Buenos Aires, celebró eufóricamente su bautismo goleador, recibió el abrazo de todos sus compañeros y se llevó los aplausos de La Bombonera.
Se supo que Como y Parma de Italia se habrían fijado en el juvenil, según dijo el periodista Marco Conterio. Los dos clubes tendrían en carpeta al pibe de 18 años y estarían siguiendo bien de cerca sus actuaciones con la casaca del Xeneize.
En Como están Nico Paz y Máximo Perrone y en el Parma juegan Mateo Pellegrino, Mariano Troilo, Christian Ordónez, entre otros.
Aranda tiene un contrato firmado hasta diciembre de 2029. No sería de extrañar que en el próximo mercado de pases vuelvan a caer ofertas (lo quería Colón) pero para hacerse con su ficha. Si bien el joven jugador sigue creciendo en su juego, Boca no recibió ni sondeos ni consultas por el jugador y sus condiciones contractuales.
La Joya de Boca Juniors tuvo una noche soñada y va por más.