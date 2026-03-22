Tomás Aranda tuvo su bautismo de gol en Boca: la emoción del juvenil xeneize

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Tomás Aranda se emocionó hasta las lágrimas tras marcar su primer gol con la camiseta de Boca

El pibe nacido en Ciudadela, Buenos Aires, celebró eufóricamente su bautismo goleador, recibió el abrazo de todos sus compañeros y se llevó los aplausos de La Bombonera.

Se supo que Como y Parma de Italia se habrían fijado en el juvenil, según dijo el periodista Marco Conterio. Los dos clubes tendrían en carpeta al pibe de 18 años y estarían siguiendo bien de cerca sus actuaciones con la casaca del Xeneize.

En Como están Nico Paz y Máximo Perrone y en el Parma juegan Mateo Pellegrino, Mariano Troilo, Christian Ordónez, entre otros.

Aranda tiene un contrato firmado hasta diciembre de 2029. No sería de extrañar que en el próximo mercado de pases vuelvan a caer ofertas (lo quería Colón) pero para hacerse con su ficha. Si bien el joven jugador sigue creciendo en su juego, Boca no recibió ni sondeos ni consultas por el jugador y sus condiciones contractuales.

La Joya de Boca Juniors tuvo una noche soñada y va por más.