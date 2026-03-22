Boca derrotó a Instituto en un partidazo, se sacó la mufa y Úbeda tomó algo de aire

A los 17 minutos del primer tiempo Alex Luna terminó mal un contragolpe del visitante al rematar muy desviado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmsOficialsport/status/2035873645558382600&partner=&hide_thread=false PRIMER GOL DE TOMÁS ARANDA



La Joya de Boca le da la victoria parcial ante Insituto en la Bombonera



Más que merecido, pibe.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035875083806265428&partner=&hide_thread=false ¡LO PODÉS FESTEJAR TRANQUILO, ADAM! Bareiro estampó el 2-0 de Boca contra Instituto en La Bombonera por el #TorneoApertura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/pR2wOq2SY0 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026

A los 20' Adam Bareiro cabececó alto y estuvo cerca de marcar.

Pero a los 22' hubo una situación clara para anotar para el visitante, cuando Marchesín le tapó un mano a mano a Córdoba.

Rojo le atajó un pelotón a Merentiel a los 25 minutos. Estuvo cerca de anotar el Xeneize (tuvo otra chance clarísima para marcar).

A los 41' Fernando Alarcón se lo perdió increíblemente para La Gloria tras un centro de Lodico.

En el segundo tiempo el equipo dirigido por Úbeda salió con todo y en el inicio metió dos tiros en el palo por medio de Merentiel y Bareiro.

boca-instituto El Xeneize le ganó a Instituto.

Luego vino el gol de Bareiro. Hubo un chequeo del VAR por una supuesta posición adelantada, pero el tanto fue convalidado.

Lázzaro marcaba para el equipo dirigido por el Traductor Flores (el ex DT de Godoy Cruz), pero el gol era anulado por una posición adelantada a instancias del VAR.

El Xeneize ganó y se sacó la mufa.

Lo que viene para Boca

Tras el partido ante Instituto, el Xeneize visitará a Talleres de Córdoba después de la fecha FIFA en día y hora a confirmar.

Y el martes 7 de abril, a las 21.30, el elenco boquense debutará en la Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile, de visitante.